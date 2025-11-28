Siswa di Asahan Belajar secara Daring karena Cuaca Ekstrem

BELAJAR DARING- Ulil Amri mengawasi anaknya, Alfaro yang sedang belajar menggunakan ponsel dan laptop secara daring dampak cuaca buruk di Kabupaten Asahan, Jumat (28/11/2025). (Alif Alqadri Harahap/tribun-medan.com)

TRIBUN-MEDAN.com, KISARAN - Cuaca buruk menimpa Sumatera Utara. Sehingga mengakibatkan sejumlah sekolah diliburkan atau melakukan pembelajaran dari rumah.

Seperti di Kabupaten Asahan, sejumlah sekolah telah menerapkan belajar dari rumah secara daring.

PLT Kadis Pendidikan Kabupaten Asahan, Musa Al Bakrie membenarkan sekolah dari rumah tersebut merupakan saran dari dinas pendidikan Kabupaten Asahan.

"Benar, sekolah sementara belajar dari rumah secara daring," ujar Musa melalui pesan singkat WhatsApp, Jumat (28/11/2025).

Lanjutnya, belajar secara daring ini diambil karena memperhatikan resiko cuaca yang tidak stabil.

"Hari ini dan besok masih sekolah dari rumah," katanya.

Kendati begitu, ia mengaku tidak menutup kemungkinan akan adanya perpanjangan hingga Senin mendatang.

"Kalau sudah kembali normal, akan belajar seperti biasa. Kita lihat Senin nantilah bagaimana," katanya.

Sementara Ulil Amri, salah satu orang tua siswa mengaku belajar dari rumah ini merupakan langkah tepat yang diambil oleh dinas.

Sebab, hujan yang tak kunjung berhenti mengakibatkan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Asahan tergenang air.

"Mobilitas agak susah memang. Jadi ini sebuah langkah bijak diambil oleh dinas. Apalagi, kami juga khawatir ada pohon tumbang yang kapan saja bisa terjadi," ungkap Ulil.

Namun, ia mengaku harus meluangkan waktu lebih untuk menunggu anak-anaknya belajar menggunakan ponsel maupun laptop.

"Harus diawasi, jadi kerjapun susah. Tapi demi anak harus dilakukan," pungkasnya.

(cr2/tribun-medan.com)

