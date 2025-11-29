Asahan Terkini
Antrian Pengendara Mengular di SPBU Asahan, Pertalite Habis di Beberapa Tempat
Beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Asahan mulai terlihat antrian kendaraan bermotor.
Penulis: Alif Al Qadri Harahap | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN-MEDAN.com, KISARAN - Beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Asahan mulai terlihat antrian kendaraan bermotor. Baik roda dua maupun roda empat, Sabtu (29/11/2025).
Hal ini diakibatkan kekhawatiran masyarakat akan kehabisan bahan bakar pertalite atas dampak banjir yang terjadi di Sumatera Utara.
Salah satu pengantri sepeda motor, Yudhi Pane mengaku khawatir karena melihat kondisi cuaca yang sudah tidak menentu.
Terlebih, ia mendapat informasi bahwa truk tangki pengisian BBM dari Medan tidak bisa melintas ke Asahan akibat banjir.
"Katanya ga bisa truk tangki Medan ke sini. Jadi kami takut nanti kedepan sulit pertalite," ujar Yudhi Pane saat dijumpai di SPBU Jalan Imam Bonjol, Kisaran.
Menurutnya, saat ini di SPBU Imambonjol Kisaran masih terdapat stok pertalite untuk masyarakat. Sehingga ia mengaku akan mengisi BBMnya penuh.
"Masih ada katanya disini. Jadi ngantri," ujarnya.
Sementara, dalam amatan Tribun-Medan.com, di SPBU Jalan Lintas Sumatera, Sentang, BBM jenis pertalite sudah habis sejak pukul 12.00 wib.
Menurut salah satu petugas yang enggan menyebutkan namanya itu, BBM pertalite tak lagi dikirim dari Medan, melainkan dari Dumai.
"Ga dari Medan, jadi kemungkinan malam baru ada. Dari jam 12.00 wib tadi pertalite sudah habis. Ini tinggal Pertamax," ujar pria berkulit kuning langsat tersebut.
Selain pertalite, di SPBU Sentang juga terlihat BBM jenis solar turut habis.
(cr2/tribun-medan.com)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
|Siswa di Asahan Belajar secara Daring karena Cuaca Ekstrem
|Tangki Misterius Ditemukan Mengambang di Laut Asahan, Kades: Ada Tanda-tanda Peringatan
|Nelayan yang Hilang setelah Kapalnya Karam di Laut Batubara Ditemukan dalam Kondisi Tewas
|PMI Asal Jawa Timur Gendong Sabu 1,5 Kilo dari Malaysia
|Kapal Nelayan Karam di Batubara, Satu Orang Dikabarkan Hilang
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.