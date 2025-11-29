Asahan Terkini
Sejumlah SPBU di Tanjungbalai Kehabisan Pertalite
Dampak cuaca buruk dan bencana alam di Sumatera Utara mengakibatkan tidak maksimalnya pendistribusian BBM.
Penulis: Alif Al Qadri Harahap | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN-MEDAN.com, TANJUNGBALAI - Dampak cuaca buruk dan bencana alam di Sumatera Utara mengakibatkan tidak maksimalnya pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di beberapa wilayah.
Seperti di Kota Tanjungbalai, beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) kehabisan BBM jenis Pertalite.
Sementara dari amatan Tribun-medan.com, sementara SPBU yang masih menyediakan pertalite di Tanjungbalai hanya SPBU di Jalan Letjend Jamin Ginting (Alteri), dan Jalan Letjend Suprapto.
Sementara SPBU di Jalan Jendral Sudirman dan KH Adam Malik mengaku sudah kehabisan BBM jenis Pertalite.
Sedangkan solar, masih memiliki stok, namun dibatasi untuk sementara waktu.
Hendra, salah satu pengantri BBM mengaku sudah mengelilingi beberapa SPBU di Tanjungbalai, dan akhirnya menemukan di SPBU Jalan Jamin Ginting.
"Cuma disini saya temui ada pertalite. Sebelumnya, saya sudah keliling di Kota Tanjungbalai kosong," ujar Hendra, Sabtu (29/11/2025).
Lanjutnya,ia akan mengisi BBM penuh untuk mengantisipasi kelangkaan BBM yang akan diprediksi beberapa hari kedepan.
"Saya memprediksi akan kesulitan BBM kedepan nanti. Makanya saya isi penuh. Minimal dua atau tiga hari kedepan masih ada BBM saya," ujarnya.
Ia berharap, ada solusi dari pemerintah agar kelangkaan BBM ini dapat teratasi.
(cr2/tribun-medan.com)
