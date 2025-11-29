Pemkab Asahan Galar Apel Siaga Bencana, Antisipasi Terjadinya Banjir dan Longsor

CEK PERALATAN - Forkopimda Asahan mengecek kesiapan peralatan keselamatan dan personel serta relawan dalam status tanggap darurat bencana banjir di Kantor Bupati Asahan, Sabtu (29/11/2025).

TRIBUN-MEDAN.com, KISARAN - Pemkab Asahan melakukan apel siaga bencana di Kantor Bupati Asahan, Sabtu (29/11/2025).

Siaga ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya banjir dan longsor di wilayah Kabupaten Asahan yang rawan masuknya banjir kiriman dari beberapa daerah lainnya.

"Untuk saat ini Asahan ada beberapa titik banjir namun tidak begitu parah, ada juga beberapa titik longsor di Jalan Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, ke arah perbatasan Kabupaten Simalungun," ujar Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar.

Lanjutnya, ada beberapa titik banjir di Kabupaten Asahan, yang terparah ada di Desa Sei Dadap, Kecamatan Sei Dadap.

"Mereka itu karena di bantaran air sungai, air sungai meluap sehingga menggenangi beberapa pemukiman yang ada disana," ujar Taufik.

Kata Taufik, banjir-banjir tersebut sudah mulai surut serta dibantu cuaca yang cukup mendukung diharapkan genangan air segera surut.

"Kita berharap cuaca kembali normal, agar kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Untuk teman-teman di Tapteng, Sibolga, dan lainnya yang terdampak, kami turut prihatin. Kami mendoakan agar semua kembali normal," ujarnya.

Ungkapnya, saat ini Sumatera Utara telah mengeluarkan edaran status tanggap darurat bencana.

"Kami, Pemkab Asahan mengikuti provinsi agar tetap tanggap darurat dalam bencana hingga 10 Desember nanti," pungkasnya.

(cr2/tribun-medan.com)

