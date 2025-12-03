Berita Asahan Terkini
75 Kilogram Sabusabu dari 4 Kasus Dimusnahkan Polres Asahan
Satuan reserse narkoba Polres Asahan memusnahkan barang bukti sabu 76 kilogram dari empat kasus pengungkapan di wilayah hukum Polres Asahan.
Penulis: Alif Al Qadri Harahap | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN-MEDAN.COM, KISARAN - Satuan reserse narkoba Polres Asahan memusnahkan barang bukti sabu 76 kilogram dari empat kasus pengungkapan di wilayah hukum Polres Asahan.
6 tersangka dihadirkan untuk menyaksikan barang bukti sabu hasil bawaannya di musnahkan dengan cara dibakar di mesin blower.
Kapolres Asahan, AKBP Revi Nurvelani mengaku pemusnahan ini dilakukan untuk proses tindak lanjut penyerahan tersangka dan barang bukti.
"Ini merupakan hasil dari penindakan Satres narkoba Polres Asahan beberapa bulan terakhir. Hari ini dimusnahkan 75 Kilogram," ujar Kapolres Asahan, AKBP Revi Nurvelani, Rabu (3/12/2025).
Lanjutnya, hal ini dikarenakan ada beberapa gram barang bukti yang disisipkan untuk kebutuhan proses hukum.
"Empat kasus, dan enam tersangka. Ad ayang 76 kg, 1,5 kg, 600 gram, 18,35 gram narkotika jenis sabu-sabu," katanya.
Katanya, pengungkapan ini bentuk komitmen Polri dalam memberantas narkoba di wilayah hukum Polres Asahan.
