Asahan Terkini

Masyarakat Kesal Antre Berjam-jam di SPBU Asahan, Ada yang Dorong Motor 1 Km karena Kehabisan BBM

Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kisaran, Kabupaten Asahan dipadati oleh sepeda motor dan mobil.

Penulis: Alif Al Qadri Harahap | Editor: Randy P.F Hutagaol
zoom-inlihat foto Masyarakat Kesal Antre Berjam-jam di SPBU Asahan, Ada yang Dorong Motor 1 Km karena Kehabisan BBM
TRIBUN MEDAN/ALIF ALQADRI HARAHAP
ANTRI BBM - Guntur, salah seorang pengendara motor ikut antrian BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Jalan Imambonjol, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Mengaku, sempat mogok dan mendorong sejauh dua kilometer, Kamis (3/12/2025). (Alif Alqadri Harahap/tribun-medan.com) 

TRIBUN-MEDAN.com, KISARAN - Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kisaran, Kabupaten Asahan dipadati oleh sepeda motor dan mobil untuk mengantri BBM jenis Pertalite.

Sejumlah pedagang bensin eceran telah kehabisan stok sehingga mengakibatkan masyarakat khawatir dan terpaksa mengantri bbm di spbu terdekat. 

Salah satu pemotor mama Guntur mengaku kesulitan mendapatkan bbm. Terlebih karena saat ini masyarakat dalam kondisi panik buying.

"Tentunya kami kesulitan untuk mendapatkan stok bbm, kiper khususnya bbm jenis pertalite," ujar Guntur dalam antrian, Kamis (4/12/2025).

Lanjutnya, ia sempat mendorong sepeda motornya sejauh 1 km akibat kehabisan BBM.

"Dorong juga tadi, habis udah. Doronglah, udah capek, ini kena capek lagi kami dipaksa ngantri," katanya.

Pengendara motor lainnya, Ulil Amri, mengaku sebelum ikut dalam antrian, dirinya sempat membantu mendorong sepeda motor mogok milik ojek online.

"Disini sekitar udah setengah jam (30 menit). Ya beginilah kondisinya, tadi sebelum sampai disini, saya sempat mendorong ojek online yang kehabisan BBM," kata Ulil.

Ia mengaku, kalau tidak karena habis BBM tidak ikut mengantri panjang. Karena keterpaksaan kondisi mengakibatkan dirinya ikut berlama-lama menunggu BBM.

"Saya khawatir, kalau BBM ini langka, ada oknum yang sengaja memanfaatkannya. Seperti di Medan, ada yang jual sampai Rp 25 ribu, ada yang Rp 50 ribu," katanya.

Ia berharap, ada solusi dari pemerintah agar antrian panjang BBM ini tidak kembali terjadi.

(cr2/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Sumber: Tribun Medan
Tags
Asahan
SPBU
antrean BBM
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Asahan Terkini
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan