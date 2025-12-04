Antrean Panjang Terjadi di Sejumlah SPBU Asahan, Pertamina Sebut Stok BBM Masih Terjaga

ANTREAN MOTOR - Situasi antrean sepeda motor dan mobil di Jalan HOS Cokroaminoto, Mekar Baru, Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Kamis (4/12/2025) akibat Panic Buying terhadap informasi adanya sulit BBM. (Alif Alqadri Harahap/tribun-medan.com)

TRIBUN-MEDAN.com, KISARAN - Antrian pembelian bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kisaran, Kabupaten Asahan mengalami antrian panjang, Kamis (4/12/2025).

Akibatnya, masyarakat ikut-ikutan panic buying khawatir kehabisan stok BBM. Romi Bachtiar, Comrel Pertamina Patra Niaga Sumbagut menerangkan, sampai saat ini stok BBM di Kabupaten Asahan masih dalam keadaan terjaga.

"Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan bahwa suplai dan ketersediaan BBM untuk wilayah Asahan tetap terjaga. Operasional distribusi berjalan melalui Fuel Terminal (FT) Kisaran yang menjadi sumber pasokan utama bagi SPBU di wilayah tersebut," ujar Romi melalui pesan singkat WhatsApp.

Ia memang mengakui adanya pengalokasian pengiriman BBM menggunakan Rail Tank Wagon dari FT Medan, ke FT Kisaran ke beberapa wilayah yang terdampak akan bencana alam.

"Saat ini terdapat penyesuaian alokasi pengiriman BBM menggunakan armada Rail Tank Wagon (RTW) dari Fuel Terminal (FT) Medan menuju FT Kisaran, di mana beberapa rangkaian sementara dialihkan untuk mendukung suplai ke wilayah lain yang terdampak bencana," bebernya.

Katanya, stok BBM di Depot Kisaran saat ini masih salam kategori cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Secara posisi stok, Depot Kisaran berada pada level yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Stok Pertalite tercatat sebesar 355 KL, Biosolar 175 KL, dan Pertamax 32 KL," terangnya.

Katanya, stok ini masih masuk dalam kategori cukup dan pengiriman akan dilakukan secara bertahap.

"Pengiriman berikutnya juga telah terjadwal dan dilaksanakan secara bertahap untuk menjaga stabilitas suplai," ungkapnya.

Katanya, Pertamina juga sudah melakukan monitoring harian ke sejumlah SPBU di Asahan untuk menyiapkan penyesuaian suplai BBM.

"Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal seiring meningkatnya mobilitas dan kebutuhan energi," jelasnya.

Ia menghimbau agar masyarakat tidak panik dan membeli BBM dalam jumlah yang wajar agar proses distribusi tetap terjaga.

"Dukungan masyarakat dalam membeli sesuai kebutuhan sangat membantu menjaga kelancaran pelayanan di seluruh SPBU," pungkasnya.

(cr2/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan