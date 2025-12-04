Asahan Terkini
Warga Kisaran Mulai Mengantre BBM di Sejumlah SPBU, Polisi Turun untuk Mengawal
Penulis: Alif Al Qadri Harahap | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN-MEDAN.com, KISARAN - Warga Kisaran, Kabupaten Asahan panik kehabisan minyak di sejumlah SPBU, yang mengakibatkan antrian panjang baik sepeda motor maupun mobil.
Di SPBU 14-212.220 Jalan Cokroaminoto, Mekar Baru, Kisaran Barat, Kabupaten Asahan antrian mengular hingga 500 meter.
Antrian ini terjadi akibat beredar informasi BBM jenis Pertalite akan sulit akibat bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Utara.
Polisi turun kelokasi untuk mengecek langsung dan mengantisipasi kemacetan yang diakibatkan antrian di SPBU.
Terbukti, beberapa sepeda motor dan mobil dipaksa putar balik karena kedapatan menyela antrian.
"Kami hadir disini untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi di jalan HOS Cokroaminoto Kisaran. Seperti kita lihat, antrian disini ramai namun tetap lancar," kata Kapolsek Kisaran, IPTU Syamsul Bahri, Kamis (4/12/2025).
Katanya, antrian mulai terjadi sekitar pukul 10.00 wib, sepeda motor dan mobil sudah mulai mengantri saat mobil tangki pengisian bahan bakar minyak (BBM) sedang bongkar muat.
"Pembongkaran dilakukan sebanyak 16 ton liter di SPBU ini. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang mengantri di lokasi karena tertib dan bisa mengikuti apa yang kami arahkan," katanya.
Di Kisaran, ada enam SPBU dan seluruhnya dikawal oleh aparat kepolisian agar tidak ada terjadi keributan. Sementara, Camat Kisaran Barat, Aris Munandar menghimbau kepada masyarakat agar tetap tertib dalam mengantri BBM.
"Kami menghimbau kepada masyarakat agar tertib. Kami akan menginformasikan jadwal masuk BBM yang nantinya akan dilakukan oleh kelurahan atau Kepling ditempat masing-masing," kata Aris.
Sementara, dari amatan Tribun-medan.com, belum terlihat adanya kericuhan akibat antrian BBM ini.
(cr2/tribun-medan.com)
