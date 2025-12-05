Asahan Terkini
24 Ribu Liter Pertalite Masuk Hampir Setiap Hari di SPBU Imam Bonjol Kisaran
Antrian mengular di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalan Imambonjol, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan hingga hampir satu kilometer.
Penulis: Alif Al Qadri Harahap | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN-MEDAN.com, KISARAN - Antrian mengular di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalan Imambonjol, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan hingga hampir satu kilometer, Jumat (5/12/2025).
Camat Kisaran Timur, Ahmad Syaiful Pasaribu membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, hal ini terjadi karena ada kekhawatiran masyarakat tidak kebagian bahan bakar jenis Pertalite.
Padahal, ungkap Syaiful, hampir setiap hari SPBU Imambonjol Kisaran, masuk 24 ton liter BBM jenis Pertalite.
"Dari pagi tadi masyarakat terlihat sudah mengantri BBM di sejumlah SPBU, terkhusus di Imambonjol, BBM ini masih tersedia," kata Camat Kisaran Timur, Ahmad Syaiful Pasaribu.
Katanya, pagi tadi, BBM jenis Pertalite masuk dari Pertamina sebanyak 24 ribu liter atau 24 ton liter.
"Tadi kami tanyakan kepada pihak petugas BBMnya, dibatasi kalau sepeda motor Rp 100 ribu, kalau mobil Rp 200 ribu," ungkapnya.
Ia menghimbau kepada masyarakat agar tidak panik, karena pasokan BBM masih aman dan tidak kehabisan.
(cr2/tribun-medan.com)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
|Warga Kisaran Mulai Mengantre BBM di Sejumlah SPBU, Polisi Turun untuk Mengawal
|Antrean Panjang Terjadi di Sejumlah SPBU Asahan, Pertamina Sebut Stok BBM Masih Terjaga
|Masyarakat Kesal Antre Berjam-jam di SPBU Asahan, Ada yang Dorong Motor 1 Km karena Kehabisan BBM
|Kepergok Jambret Guru, Pria di Asahan Babak Belur Dihakimi Massa
|Pemkab Asahan Galar Apel Siaga Bencana, Antisipasi Terjadinya Banjir dan Longsor
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.