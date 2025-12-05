24 Ribu Liter Pertalite Masuk Hampir Setiap Hari di SPBU Imam Bonjol Kisaran

ANTREAN BBM - Antrean BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Jalan Imam bonjol, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan masih mengular. Antrian mobil hampir satu Kilometer, Jumat (5/12/2025). (Alif Alqadri Harahap/tribun-medan.com)

TRIBUN-MEDAN.com, KISARAN - Antrian mengular di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalan Imambonjol, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan hingga hampir satu kilometer, Jumat (5/12/2025).

Camat Kisaran Timur, Ahmad Syaiful Pasaribu membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, hal ini terjadi karena ada kekhawatiran masyarakat tidak kebagian bahan bakar jenis Pertalite.

Padahal, ungkap Syaiful, hampir setiap hari SPBU Imambonjol Kisaran, masuk 24 ton liter BBM jenis Pertalite.

"Dari pagi tadi masyarakat terlihat sudah mengantri BBM di sejumlah SPBU, terkhusus di Imambonjol, BBM ini masih tersedia," kata Camat Kisaran Timur, Ahmad Syaiful Pasaribu.

Katanya, pagi tadi, BBM jenis Pertalite masuk dari Pertamina sebanyak 24 ribu liter atau 24 ton liter.

"Tadi kami tanyakan kepada pihak petugas BBMnya, dibatasi kalau sepeda motor Rp 100 ribu, kalau mobil Rp 200 ribu," ungkapnya.

Ia menghimbau kepada masyarakat agar tidak panik, karena pasokan BBM masih aman dan tidak kehabisan.

