Polisi Temukan Masyarakat Suling BBM di Sungai Renggas Asahan
Satreskrim Polres Asahan melakukan sidak disejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kisaran, Kabupaten Asahan.
Penulis: Alif Al Qadri Harahap | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN-MEDAN.com, KISARAN - Satreskrim Polres Asahan melakukan sidak disejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kisaran, Kabupaten Asahan.
Petugas menemukan ada sepeda motor sedang melakukan penyulingan BBM dari tangki sepeda motor ke botol air mineral.
Diduga, para penyuling sengaja mengantri berulang untuk mendapatkan pasokan BBM yang lebih dari pengantri lain.
"Kami mengamati SPBU-SPBU yang ada di Kabupaten Asahan memantau mana tau ada penyalahgunaan atau penimbunan," kata Kasat Reskrim Polres Asahan, AKP Imanuel P Simamora, Sabtu (6/12/2025).
Katanya, masyarakat tak perlu panic buying karena saat ini stok BBM masih cukup dan distribusi masih berjalan normal.
"Tadi kami sempat ada melihat sepeda motor, tapi karena rumahnya jauh, dia takut kehabisan BBM apabila sampai di kampung tidak bisa lagi balik ke kota," kata Kasat.
Katanya, pihak Reskrim sudah menghimbau kepada pengendara agar tidak melakukan hal tersebut.
"Karena nanti muncul kecurigaan akan adanya penimbunan BBM, padahal dia menggunakan jerigen yang kecil saja, itupun untuk kebutuhan sendiri," katanya.
Kendati begitu, katanya apabila terjadi penimbunan akan dilakukan tindakan oleh Satreskrim Polres Asahan untuk diproses hukum.
(cr2/tribun-medan.com)
