Nelayan Diduga Kena Peluru Nyasar di Asahan, Korban Tiba-tiba Rasakan Tangan Sakit saat Jual Ikan

Dari hasil rontgen yang dilakukan keluarga, terlihat ada benda misterius yang bersarang di lengan kanan nelayan tersebut.

Berdasarkan keterangan adik korban, Andry Panjaitan, abangnya yang bekerja sebagai nelayan hendak mengantar hasil laut untuk diperjual belikan dengan menggunakan sampan.

Namun, sesampainya di Desa Asahan Mati, korban merasa tangannya sakit dan mengeluarkan darah yang cukup banyak.

"Abangku mau jual ikannya, ditengah jalan ga ada dengar suara letusan tiba-tiba tangannya berdarah, dan sakit," kata Andry saat di jumpai di rumah sakit umum Wira Husada, Kisaran, Senin (8/12/2025).

Lanjutnya, abangnya sempat hendak dilakukan tindakan pengeluaran barang yang diduga peluru tersebut.

"Saat ini kami tidak bisa memastikan apakah itu peluru tajam, atau peluru dari soft gun. Tapi, kami keluarga saat ini takut karena kami didatangi beberapa orang yang seperti Intel," katanya.

Katanya, biaya operasi ini tidak ditanggung oleh BPJS, melainkan dana pribadi dari keluarga korban.

"Tidak ditanggung BPJS, tadi ada yang mau ngasih uang Rp 5 juta, kami tolak. Kami keluarga tetap minta untuk masuk ke ruangan operasi untuk mengetahui apakah itu memang benar peluru atau bukan," katanya.

Kini, pihak keluarga telah membawa korban ke Medan untuk melakukan tindakan operasi.

"Kami bawa ke Medan, untuk diambil tindakan pengeluaran yang kami duga peluru itu. Semoga semua berjalan mulus," pungkasnya.

(cr2/ tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan