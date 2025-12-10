Disampaikan di Hari Anti Korupsi Sedunia, Kejari Asahan Ungkap 11 Perkara Korupsi 

TERSANGKA KORUPSI - Kejari Asahan tetapkan Kepala Unit Bank Plat Merah tersangka korupsi dana KUR Fiktif sebesar Rp 2,4 M, Selasa (9/12/2025).

TRIBUN-MEDAN.com, KISARAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Asahan mengungkap 11 perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) periode Januari hingga Desember 2025. Hasilnya, Rp 1,5 miliar uang negara berhasil diselamatkan.

Kajari Asahan, Mochamad Judhy Ismono menerangkan pada Hari Anti Korupsi Sedunia, Kejari Asahan mampu bekerja optimal.

Capaian ini bentuk komitmen institusi dalam memperkuat sistem penegakan hukum dan menghadirkan efek jera bagi para pelaku korupsi.

"Ini komitmen kami untuk memastikan transparan, akuntabel, dan bersih dalam menjalani tata kelola pemerintahan," kata Kajari Asahan, Mochamad Judhy Ismono, Rabu (10/12/2025).

Baca juga: Kejati Sumut Segera Panggil Pj Wali Kota Tebing Tinggi Moettaqien dalam Kasus Korupsi Smartboard

Lanjutnya, dari 11 perkara, 7 sudah masuk tahap penuntutan, dan empat lainnya masih proses penyidikan.

"Enam terdakwa telah dieksekusi atas putusan Pengadilan. Hasilnya, Rp 1.512.469.614 uang negara berhasil diselamatkan dari keseluruhan perkara tersebut,” jelasnya.

Capaian ini, katanya, bukan menjadi ukuran kerja bagi pihaknya, melainkan dorongan aparat penegak hukum yang terus meningkatkan kualitas pemberantasan korupsi.

"Kami mengajak pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk saling bekerja sama menjaga uang negara, berani melapor jika ada menemukan dugaan penyimpangan," kata Judhy.

Ia mengaku, uang negara harus diperlakukan semestinya yang sudah ditetapkan demi kepentingan masyarakat banyak.