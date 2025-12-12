Kejari Asahan Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Rp 2,4 M dalam Kredit Fiktif di Bank Plat Merah

TERSANGKA KORUPSI - Kejari Asahan kembali menetapkan dan menahan seorang pria mantan mantri di salah satu bank plat merah di Kisaran, MI (35) dalam dugaan tindak pidana korupsi sebesar Rp 2,4 miliar, Jumat (12/12/2025). Kini sudah empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

TRIBUN-MEDAN.com, KISARAN - Usai tetapkan WP mantan kepala unit dan TAS eks mantri di salah satu plat merah, Kejaksaan Negeri (Kejari) Asahan kembali menetapkan status tersangka MI (35) eks mantri disalah satu bank plat merah dan dan RS selaku pihak ketiga.

Dari empat tersangka, baru dua orang yang dilakukan penahanan, sedangkan dua lainnya masih belum memenuhi panggilan jaksa.

Keempatnya diduga telah bersubahat melakukan aksi tindak pidana korupsi sebesar Rp 2,4 miliar tahun 2022.

"Jadi, ini adalah tindak lanjut dari perkara yang kemarin. Kemarin eks kepala unit sudah kita amankan, dan kini MI selaku eks mantri kita tahan. Sedangkan TAS dan RS, kini belum dilakukan penahanan karena belum memenuhi panggilan kami," ujar Kajari Asahan, Mochamad Judhy Ismono, Jumat (12/12/2025).

Katanya, dua lainnya kini belum berstatus DPO karena masih dalam pemanggilan pertama dan akan dilakukan beberapa panggilan lainnya.

"Kita sudah panggil, mereka masih mangkir. Jadi, akan kami panggil lagi, kalau nanti sudah tidak datang hingga panggilan ke tiga, akan kami keluarkan surat DPO dan pemanggilan paksa," katanya.

Katanya, peran MI selaku mantri diduga bekerjasama dengan para tersangka lainnya untuk mengambil pinjaman sebesar Rp 2,8 miliar.

"Jadi, tiga eks pegawai plat merah ini merupakan orang yang diduga dengan sengaja meloloskan pinjaman KUR, sedangkan pihak ketiga RS orang yang mencari 38 debitur yang digunakan datanya," ujarnya.

Ungkapnya, uang pinjaman fiktif ini terungkap setelah adanya macet pembayaran yang dilakukan oleh para pelaku. Setelah didalami, ternyata jaksa menemukan uang sebesar Rp 2,8 miliar tersebut diduga digunakan untuk membuka usaha.

"Uang itu dibuat untuk buka usaha, kemudian usahanya tidak berkembang, sehingga terjadi macet pembayaran. Setelah diselidiki, ternyata debitur yang ada di bank tersebut hanya numpang nama, sehingga diduga ada tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,4 miliar," katanya.

Ungkapnya tersangka MI memprakarsai 23 nama debitur dengan realisasi kredit Rp 1,72 miliar.

"Mereka menggunakan data orang lain dengan mengaku adan bantuan dari pemerintah terkait covid 19 tahun 2022. Namun, data para debitur ini digunakan untuk mengambil program KUR," jelasnya.

Akibat perbuatan keempat tersangka, disangkakan dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jo pasal 18 ayat 2 dan 3 UU RI nomor 31 tahun 1999.

