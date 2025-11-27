3 Sungai Meluap di Kota Binjai, Masyarakat Paling Terdampak yang Tinggal di Pinggiran Aliran

EVAKUASI - BPBD Kota Binjai saat mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir, Kamis (27/11/2025).

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Tiga sungai di Kota Binjai, Sumatera Utara, meluap dan merendam ratusan rumah pada, Kamis (27/11/2025).

Diketahui, Kota Binjai dikelilingi 3 aliran sungai yakni, Bingai, Bangkatan dan Mencirim. Namun Ketiga aliran sungai ini sudah meluap dan merendam ratusan rumah.

Masyarakat yang paling terdampak banjir di Kota Binjai berada di pinggiran aliran sungai. Seperti masyarakat Kelurahan Setia, Binjai Kota, sudah pada angkat kaki ke Jalan Imam Bonjol.

Mereka yang mengungsi bermukim di pinggir aliran Sungai Mencirim. Sementara petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Binjai sudah hadir siaga sejak air sungai meluap.

Petugas BPBD Binjai juga sudah terlihat mendirikan dapur umum di Jalan Imam Bonjol dan di atas Titi Mencirim sekitar pukul 09.00 WIB.

"Air Sungai Mencirim naik sekitar pukul 03.00 WIB, kami sudah menyadari akan terjadi luapan air sungai," kata Maulana salah seorang masyarakat.

Maulana juga turut terdampak banjir akibat meluapnya air Sungai Mencirim.

"Barang-barang sudah kami selamatkan, karena memang tau bakal terjadi banjir," kata Maulana.

Hujan dengan intensitas tinggi memang terjadi sejak tiga hari belakangan di Kota Binjai. Sejauh ini belum ada laporan resmi dari pemerintah kota terkait jumlah masyarakat yang terdampak banjir.

(cr23/tribun-medan.com)

