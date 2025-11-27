Banjir dan Longsor di Sumut

3 Sungai Meluap di Kota Binjai, Masyarakat Paling Terdampak yang Tinggal di Pinggiran Aliran

Tiga sungai di Kota Binjai, Sumatera Utara, meluap dan merendam ratusan rumah pada, Kamis (27/11/2025). 

Penulis: Muhammad Anil Rasyid | Editor: Randy P.F Hutagaol
zoom-inlihat foto 3 Sungai Meluap di Kota Binjai, Masyarakat Paling Terdampak yang Tinggal di Pinggiran Aliran
TRIBUN MEDAN/Muhammad Anil Rasyid
EVAKUASI - BPBD Kota Binjai saat mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir, Kamis (27/11/2025). 

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Tiga sungai di Kota Binjai, Sumatera Utara, meluap dan merendam ratusan rumah pada, Kamis (27/11/2025). 

Diketahui, Kota Binjai dikelilingi 3 aliran sungai yakni, Bingai, Bangkatan dan Mencirim. Namun Ketiga aliran sungai ini sudah meluap dan merendam ratusan rumah.

Masyarakat yang paling terdampak banjir di Kota Binjai berada di pinggiran aliran sungai. Seperti masyarakat Kelurahan Setia, Binjai Kota, sudah pada angkat kaki ke Jalan Imam Bonjol.

Mereka yang mengungsi bermukim di pinggir aliran Sungai Mencirim. Sementara petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Binjai sudah hadir siaga sejak air sungai meluap.

Petugas BPBD Binjai juga sudah terlihat mendirikan dapur umum di Jalan Imam Bonjol dan di atas Titi Mencirim sekitar pukul 09.00 WIB. 

"Air Sungai Mencirim naik sekitar pukul 03.00 WIB, kami sudah menyadari akan terjadi luapan air sungai," kata Maulana salah seorang masyarakat. 

Maulana juga turut terdampak banjir akibat meluapnya air Sungai Mencirim. 

"Barang-barang sudah kami selamatkan, karena memang tau bakal terjadi banjir," kata Maulana. 

Hujan dengan intensitas tinggi memang terjadi sejak tiga hari belakangan di Kota Binjai. Sejauh ini belum ada laporan resmi dari pemerintah kota terkait jumlah masyarakat yang terdampak banjir.

 

(cr23/tribun-medan.com) 

 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Sumber: Tribun Medan
Tags
Banjir dan Longsor di Sumut
sungai di Binjai meluap
Sungai Bingai
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Banjir dan Longsor di Sumut
Video Pilihan
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan