Respon Hutama Karya soal Jalan Tol Binjai-Langsa Seksi Kuala Bingai-Tanjung Pura Masih Kebanjiran
Penulis: Muhammad Anil Rasyid | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN-MEDAN.com, LANGKAT - Kondisi banjir di Jalan Tol Binjai-Langsa seksi Kuala Bingai-Tanjung Pura, masih terendam banjir.
Terpantau terdapat peningkatan debit air di beberapa titik, diantaranya di KM 49+800 A (arah Binjai ke Tanjung Pura) dan B (arah Tanjung Pura ke Binjai), KM 50+800 Jalur A & B, KM 52+600 A & B, dan KM 53+400 Jalur A & Jalur B pada, Jumat (28/11/2025).
"Demi keselamatan pengguna jalan, penutupan jalur dan pengalihan arus lalu lintas sementara diberlakukan. Pengalihan arus ini dilaksanakan dari arah Kuala Bingai menuju jalur Tanjung Pura dan arah sebaliknya," ujar EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya, Mardiansyah dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/11/2025).
Lanjut Mardiansyah, saat ini belum terdapat jalur alternatif arteri karena kawasan sekitar masih tergenang.
Petugas telah disiagakan di lokasi untuk melakukan pemantauan intensif dan pelaporan kondisi secara berkala.
"Adapun gerbang tol yang masih aman dilalui saat ini adalah Gerbang Tol Stabat, Gerbang Tol Kuala Bingai, serta Seksi 3 (arah Tanjung Pura ke Pangkalan Brandan dan sebaliknya) yang terpantau tetap normal," ujar Mardiansyah.
Untuk mendukung upaya penanganan dan tanggap darurat bencana, Mardiansyah menambahkan, PT Hutama Karya telah menambah posko pengungsian di Rest Area KM 41+000 Jalur B.
Sejumlah bantuan juga terus disalurkan, mencakup transportasi, evakuasi, obat-obatan, dan makanan siap saji bagi warga terdampak.
"Hutama Karya akan terus memperbarui informasi kondisi di lapangan secara berkala. Jika masyarakat di sekitar tol membutuhkan bantuan atau pengguna jalan membutuhkan informasi tambahan, dapat menghubungi _Call Center_ Jalan Tol Binjai–Langsa di 0823-6784-6784 atau akun resmi Jalan Tol Hutama Karya di @HutamaKaryaTollRoad," tutup Mardiansyah.
