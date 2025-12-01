Binjai Terkini
Curhat Warga Kota Binjai Rela Antre sejak Subuh untuk Dapatkan BBM
Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Binjai, Sumatera Utara, kekosongan BBM.
Penulis: Muhammad Anil Rasyid | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Binjai, Sumatera Utara, kekosongan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Hasilnya masyarakat yang hendak mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM), rela mengantre panjang dari sejak Subuh.
Seperti antrean yang terjadi di SPBU 14.207.169 Jalan T Amir Hamzah, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai
Amatan wartawan dilokasi pada pukul 09.00 WOB, tampak pengendara khususnya sepeda motor, telah memarkirkan kendaraannya menunggu BBM tiba di SPBU.
"Kami dari siap Subuh sudah mengantre di SPBU ini, dan sampai saat ini belum tau sampai jam berapa masuknya," kata Yusnita Purba, warga Jalan T Amir Hamzah, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Senin (1/12/2025).
Lanjut Yusnita, ia merasa kebingungan. Pasalnya sepeda motor yang sering dipakainya untuk keperluan sehari-hari, BBMnya sudah menipis.
"Saya bingung karena BBM sepeda motor udah menipis, mau gak mau mengantre," ujar Yusnita.
"Sulitnya mendapatkan BBM ini sudah sejak tiga hari yang lalu," sambungnya.
Bahkan Yusnita menjelaskan, ia sudah mencari BBM disemua SPBU yang ada di Kota Binjai. Namun hasilnya tetap sama.
"Kemana-mana saya sudah mencari BBM, tapi sama juga. Abang saya ke SPBU Tanah Tinggi, gak ada juga BBMnya," ucap Yusnita.
Sedangkan pada, Minggu (30/11/2025) malam, Yusnita menambahkan, antrean masyarakat yang hendak mengisi BBM mencapai dua kilometer.
"Tadi malam saya ngantre di SPBU dekat RSU Bidadari sepanjang dua kilometer, tapi gak dapat juga BBMnya," ujar Yusnita.
Ia pun berharap agar persoalan kelangkaan BBM ini akan secepatnya teratasi oleh pemerintah.
