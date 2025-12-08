Binjai Terkini
Seleksi Calon Sekda Kota Binjai, 4 Orang Dinyatakan Lulus Administrasi
Sebanyak empat orang dinyatakan lulus administrasi pada seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Binjai.
Penulis: Muhammad Anil Rasyid | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Sebanyak empat orang dinyatakan lulus administrasi pada seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Binjai, Sumatera Utara.
Keempat orang yang lulus itu, tiga orang pria dan satu orang wanita.
Ketiga pria itu bernama Rudi Iskandar, Chairin Simanjuntak, Joner Lumban Toruan. Dan seorang wanita itu bernama Putri Syawal Sembiring.
Sementara seorang pelamar atasnama Mahendra Bangkit Setiawan dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
Empat nama yang lulus administrasi itu diketahui dari pengumuman nomor: 05/Pansel.JPTP.Sekda/Bnj/XII/2025 yang ditandatangani Ketua Panitia Seleksi, Achmad Fadly.
Mereka yang dinyatakan lulus akan mengikuti ke tahapan selanjutnya, yakni penilaian makalah di Sekretariat Pansel, Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai, Jalan Mongonsidi, Binjai Kota, Senin (8/12/2025).
"Tim Pansel dari provinsi, bukan dari Binjai karena ini jabatan tinggi pratama, sekretaris daerah," ujar Ketua Tim Pansel Binjai, Heny Sitepu, Senin (8/12/2025).
Dilihat pada website Pemerintah Provinsi Sumut, Achmad Fadly merupakan seorang pejabat eselon II dengan jabatan sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan.
"Gak bisa jabatan Sekda itu tim pansel dari pemerintah kota, karena eselon II.a, sementara kepala dinas itu eselon II.b," ucap Heny.
Saat ini diketahui, Pemko Binjai juga menggelar lelang jabatan atau seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama untuk 11 jabatan eselon II setara kepala dinas atau kepala badan.
Adapun 11 jabatan yang dilelang yakni, staf ahli wali kota bidang pemerintahan, hukum dan politik, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, direktur rumah sakit umum daerah, dinas pendidikan.
Selanjutnya dinas lingkungan hidup, dinas ketahanan pangan dan pertanian, dinas perumahan dan pemukiman, dinas pekerjaan umum dan tata ruang, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan dinas komunikasi dan informatika serta satuan polisi pamong praja.
Khusus untuk jabatan Direktur RSUD Dr RM Djoelham, seleksi terbuka itu dihentikan karena tidak memenuhi jumlah pelamar minimal.
Artinya, hanya seorang yang melamar untuk jabatan tersebut yakni, dr Romy Ananda Lukman.
