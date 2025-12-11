Polres Binjai Laksanakan Sertijab Kasat Lantas, Ini Sosok Penggantinya

SERTIJAB - Polres Binjai melaksanakan serah terima jabatan (Sertijab) Kasat Lantas Polres Binjai belum lama ini. Jabatan Kasat Lantas Polres Binjai yang sebelumnya diemban oleh AKP Syamsul Arifin Batubara, digantikan oleh pejabat baru Iptu Indra Jansen Girsang.

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Polres Binjai melaksanakan serah terima jabatan (Sertijab) Kasat Lantas Polres Binjai belum lama ini.

Serah terima jabatan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Kapolda Sumut nomor KEP/642/ IX /2025 tanggal 14 November 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan baru dilingkungan Polda Sumut.

Jabatan Kasat Lantas Polres Binjai yang sebelumnya diemban oleh AKP Syamsul Arifin Batubara, digantikan oleh pejabat baru Iptu Indra Jansen Girsang.

Kapolres Binjai, AKBP Bambang C Utomo mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama atas loyalitas dan dedikasinya serta kerjasamanya selama ini dalam mewujudkan situasi kamtibmas di Kota Binjai tetap aman dan kondusif.

"Kepada pejabat baru untuk segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tugasnya, dengan berbekal pengalaman tugas selama ini," kata Bambang, Kamis (11/12/2025).

Lanjut Bambang, kepada pejabat baru untuk bertekad dengan niat yang ihklas untuk melaksanakan tugas sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.

"Tingkatkan kualitas keimanan sebagai landasan moral dan etika dalam pelaksanaan tugas. Saling ingatkan dan waskat terhadap personel secara berjenjang agar dapat meminimalisir adanya pelanggaran," ucap Bambang.

Tak hanya itu, Bambang menjelaskan budayakan responsibilitas terhadap apa yang terjadi sekeliling, untuk memberikan citra positif terhadap polri.

"Tingkatkan kesiapsiagaan operasional, untuk mengantisipasi eskalasi perkembangan situasi yang meningkat secara cepat. Jalin kerjasama dan kekompakan bersama stakeholder terkait untuk mewujudkan kamseltibcar lantas di Kota Binjai," tutup Bambang.

