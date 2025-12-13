Mahasiswa asal Binjai Jadi Korban Banjir di Aceh, Minta Bantuan Wakil Wali Kota dari Medsos

KORBAN BANJIR - Mahasiswa Binjai yang terdampak banjir saat kuliah di Lhokseumawe, menerima bantuan logistik dari pemerintah kota, Sabtu (13/12/2025).

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Mahasiswa asal Kota Binjai yang menimba ilmu di Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dan menjadi korban banjir. Mereka pun sempat kebingungan dan mengharapkan bantuan dari pemerintah.

Hasilnya mahasiswa itu mencoba menghubungi Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi melalui media sosial.

Pria yang kerap yang disapa Jiji pun merespon cepat aduhan mahasiswa tersebut.

"Mereka awalnya mengirim pesan ke media sosial pribadi saya untuk meminta bantu karena terdampak banjir pada Minggu (7/12/2025). Mereka Anak Binjai sedang berkuliah di Lhokseumawe," ujar Jiji, Sabtu (13/12/2025).

Komunikasi pun terjalin antara Tim Jiji dengan agen perubahan melalui sambungan selular.

Alhasil, diperoleh data jumlah mahasiswa asal Kota Binjai yang sedang kuliah di Aceh terdampak banjir.

"Setelah dilakukan pendataan, kemudian bantuan dikirimkan oleh personel BPBD Binjai menuju Lhokseumawe pada Rabu (10/12/2025) malam dan alAlhamdulillah tiba di Lhokseumawe dengan selamat pada Kamis (11/12/2025) malam. Personel BPBD juga sudah kembali dengan selamat di Kota Binjai," kata Jiji.

Bantuan logistik bahan pangan dan keperluan lainnya sudah dirasakan Anak Binjai yang sedang menimba ilmu di Universitas Malikussaleh.

Meski dipisahkan jarak, hal tersebut tak membuat rasa perhatian dan kepedulian Pemko Binjai dengan mereka.

Jiji menambahkan, langkah itu dilakukannya demi Anak Binjai yang tengah menimba ilmu di bangku universitas dan terdampak banjir, tetap merasa didampingi dan menjadi bagian dari keluarga besar pemerintah kota.

Jiji juga berkomunikasi langsung melalui sambungan telepon video usai mereka menerima logistik.

"Bantuan ini bukan sekadar kiriman logistik, tetapi wujud dari komitmen kita untuk hadir di saat mereka membutuhkan. Semoga ikhtiar kecil ini bisa meringankan langkah mereka dalam meraih cita-cita," kata Jiji.

"Dan semoga Allah memudahkan setiap usaha yang kita lakukan untuk memastikan tidak ada satu pun anak Binjai yang berjalan sendirian. Tetap semangat menuntut ilmu," sambungnya.

Sementara, mahasiswa Binjai di Lhokseumawe mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota khususnya wakil wali kota, Hasanul Jihadi yang menaruh kepedulian dan perhatiannya kepada mereka.

"Terima kasih kepada Pemkot Binjai dan Pak Wawa, yang telah membantu kami akibat terdampak dari banjir di Lhokseumawe. Semoga ini bermanfaat bagi kami," katanya.

