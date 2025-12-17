Penjual Durian di Kota Binjai Diringkus Polisi, Buntut Lecehkan Wanita dan Anak-anak, Ini Modusnya

PELECEHAN - Seorang penjual durian di Kota Binjai, Sumatera Utara, diringkus Sat Reskrim Polres Binjai, Rabu (17/12/2025). Diduga melakukan pelecehan terhadap dua orang wanita.

TRIBUN-MEDAN.com - Sat Reskrim Polres Binjai akhirnya meringkus seorang pria berinisial MF (54), warga Binjai Kota, yang diduga kuat sebagai predator seksual.

Pria yang sehari-harinya berjualan buah durian ini nekat melecehkan dua orang wanita, termasuk seorang anak di bawah umur, di lokasi yang berbeda.

Meski berstatus sebagai seorang suami dan ayah, MF justru menunjukkan gelagat menyimpang yang meresahkan warga Kota Binjai.

Aksi Pertama: Nekat Pegang Area Sensitif Saat Pesan Makan

Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP Hizkia Siagian, membeberkan bahwa aksi bejat pertama terjadi di Binjai Timur pada Kamis (4/12/2025). Korban yang saat itu sedang melayani pesanan makanan tiba-tiba digoda secara vulgar oleh MF.

MF secara terang-terangan berujar ingin mencium bibir korban dan berani memegang wajah korban.

"Lalu tiba-tiba, MF memegang daerah sensitif korban dengan tangannya. Korban pun kaget lalu pergi meninggalkan tempat tersebut," ujar AKP Hizkia, Rabu (17/12/2025).

Aksi Kedua: Anak di Bawah Umur Jadi Sasaran Modus 'Pijat'

Nafsu bejat MF tak berhenti di situ. Pada Kamis (11/12/2025), ia menyasar seorang anak perempuan.

Awalnya, pelaku mencoba merayu korban dengan memberikan uang agar mau mengambilkan air, namun ditolak.

Tak kehilangan akal, MF kembali membujuk korban dengan alasan ingin memijat.

Meski korban sudah mengeluh sakit dan menolak, MF terus mendekat secara agresif.

"Tanpa canggung, MF langsung melakukan pijat ke daerah tangan dan kaki korban hingga paha. Dengan tangan kirinya, MF juga memegang daerah sensitif korban," kata Hizkia.

Setelah melakukan aksi tersebut, pelaku bahkan sempat menghempaskan korban sambil marah-marah.

Diringkus Usai Keluarga Korban Tak Terima

Gerah dengan perbuatan MF, korban akhirnya mengadu kepada pihak keluarga.

Pencarian terhadap pelaku pun dilakukan hingga akhirnya MF berhasil diamankan dan diserahkan ke Polres Binjai pada Senin (15/12/2025).

Kini, penjual durian tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

"Kedua korban sudah resmi membuat laporan polisi dan terhadap MF sedang dilakukan penyidikan lebih lanjut," tegas AKP Hizkia.

