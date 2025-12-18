Bongkar Bengkel Sepeda Motor di Kota Binjai, Pria 53 Tahun Diringkus Polisi

PENCURIAN - Pria paruh baya di Kota Binjai, Sumatera Utara, diringkus polisi, Kamis (18/12/2025). Pasalnya pria yang berinisial RH Alias Bonting (53) nekat mencuri isi bengkel sepeda motor.

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Pria paruh baya di Kota Binjai, Sumatera Utara, diringkus polisi. Pasal pria yang berinisial RH Alias Bonting (53) nekat mencuri isi bengkel sepeda motor.

"Polsek Binjai Barat Polres Binjai berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan (curat) di bengkel sepeda motor di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kecamatan Binjai Barat, Jumat (21/11/25) lalu," kata Kasi Humas Polres Binjai, AKP Junaidi, Kamis (18/12/2025).

Lanjut Junaidi, mulanya pada hari Jumat (21/11/2025) sekitar pukul 07.00 WIB, Suyanto warga yang tinggal di Jalan Rukam, Kecamatan Binjai Barat, berangkat dari rumahnya dengan tujuan untuk membuka usaha bengkel sepeda motor yang berlokasi di jalan Jenderal Gatot Subroto.

Setelah sampai dibengkel, Suyanto melihat bahwa atap seng bengkel sudah dirusak atau terbuka.

Ia pun bergegas melakukan pengecekan sehingga ada beberapa barang di dalam bengkel yang hilang.

"Yang hilang, oli mesin 31 botol, batre 11 buah, hekter tembak dua buah, trombol dua buah, mangkuk setang lima buah, gigi tarik tifa buah, ban dalam enam buah, ban luar tujuh buah, sepatu rem belakang enam buah, jari-jari enam kotak, dan satu set kunci L bintang," kata Junaidi.

Atas kejadian tersebut, Suyanto merasa dirugikan serta membuat laporan ke Polsek Binjai Barat.

Mendapat laporan itu, personel kemudian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna keperluan penyelidikan selanjutnya.

"Setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas sehingga tim mengantongi indentitas pelakunya. Dan berhasil melakukan penangkapan terhadap RH alias Bonting di Jalan Sukadamai, Kecamatan Binjai Barat, Selasa (9/12/2025) sekitar pukul 15.00 WIB," kata Junaidi.

Setelah dilakukan interogasi, pelaku RH mengakui perbuatannya serta hasil curian sudah dijual.

Saat ini pelaku RH sudah diamankan di Polsek Binjai barat serta dipersangkakan dengan pasal 363 KUHPidana.

(cr23/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan