Trend Membaik, Apartemen Vasaka The Reiz Condo Catat Penjualan 75 Persen

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Salah satu proyek prestisius milik PT Waskita Karya Realty (WKR) yang berlokasi di Kota Medan, Vasaka The Reiz Condo, menunjukkan trend penjualan yang mulai membaik.

Vasaka The Reiz Condo telah berkontribusi dengan mencatatkan penjualan hingga 75 persen.

Kenaikan itu dikarenakan minat pasar yang kuat terhadap hunian premium ini. WKR pun terus menawarkan proyek tersebut kepada para konsumen.

Pimpinan proyek Vasaka The Reiz Condo Renato Simanjuntak mengatakan, peningkatan penjualan unit di Vasaka The Reiz Condo tidak lepas dari kemudahan yang dihadirkan kepada konsumen.

Kemudahan itu diantaranya fasilitas bebas PPN 100 persen melalui program pemerintah mengenai pembebasan PPN dan harga terbaik yang diberikan, sehingga konsumen bisa hemat hingga Rp 500 jutaan.

“Seluruh unit di Vasaka The Reiz Condo kini telah siap huni, lengkap dengan fasilitas yang sudah dapat digunakan. Selain itu, konsumen juga tidak perlu khawatir karena sertifikat unit yang ditawarkan sudah dipecah sehingga pemilik di kemudian hari tidak perlu menjalani proses jual beli yang sulit jika ingin menjual Kembali,” ungkapnya, Senin (25/11/2025).

Renato mengatakan, setiap unit yang akan dibeli sudah siap huni. Kemudian dilengkapi lagi dengan fasilitas terutama Stellar & Sterling Hanging Garden di lantai 15.

“Stellar Hanging Garden merupakan fasilitas lounge untuk para penghuni Vasaka The Reiz Condo yang ingin mengadakan garden party,” jelas dia.

Ia menyebutkan, Vasaka The Reiz Condo berdiri di atas lahan yang berada di titik 0 kota Medan dan menawarkan hunian ekslusif sebanyak 482 unit.

Sebagai salah satu apartemen mewah di Kota Medan, pihaknya juga mengutamakan kenyamanan konsumen. Maka, Vasaka The Reiz Condo turut menghadirkan beberapa fasilitas eksklusif yang lengkap. Salah satunya bagi penghuni disediakan area parkir hingga 6 lantai. WKR memastikan para konsumen selalu memperoleh lahan parkir untuk kendaraannya.

Vasaka The Reiz Condo juga memiliki banyak fasilitas lain seperti gym, rooftop event space untuk menikmati cakrawala Kota Medan, landscape garden yang menyejukkan suasana, area tempat bermain anak, kolam renang, fitness center, CCTV 24 jam, dan lainnya.

Salah satu fasilitas andalan yang ada di Vasaka The Reiz Condo adalah Stellar & Sterling Hanging Garden yang berada di lantai 15, sebuah lounge eksklusif tempat penghuni dapat mengadakan garden party atau sekadar menikmati panorama kota Medan dari ketinggian.

Fasilitas tersebut menjadi nilai tambah bagi konsumen. Kehadirannya memberikan pengalaman penghuni tinggal lebih modern dan berkelas.

Sebagai informasi, Vasaka The Reiz Condo berlokasi strategis di Jalan Tembakau Deli No 1, Kota Medan. Aksesnya sangat mudah, hanya dua menit ke Stasiun Kereta Api Medan yang terhubung langsung ke Bandara Kualanamu, serta dekat dengan Lapangan Merdeka, mal terbaik, rumah sakit terbaik, sekolah terbaik di Kota Medan dan berbagai fasilitas publik lainnya. Lokasi unggul inilah yang membuat Vasaka The Reiz Condo memiliki nilai investasi yang sangat menjanjikan.