Bank Mandiri Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir dan Longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar

BANTUAN KEMANUSIAAN - Relawan Mandirian bersama Mandiri Amal Insani menyalurkan lebih dari 2.000 paket bantuan untuk warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, akhir November 2025, berkolaborasi dengan BPBD, pemda, TNI, dan Polri.

TRIBUN-MEDAN.COM - Bank Mandiri kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung misi kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025.

Peristiwa ini mengakibatkan ribuan warga mengungsi dan sejumlah akses transportasi terganggu, sehingga diperlukan respons cepat untuk memastikan ketersediaan bantuan dasar bagi warga yang terdampak.

Corporate Secretary Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara menjelaskan, melalui sinergi relawan Mandirian, Mandiri Amal Insani (MAI) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah, TNI, Polri, dan aparat setempat, Bank Mandiri telah menyalurkan lebih dari 2.000 paket bantuan untuk mendukung kebutuhan warga di berbagai titik terdampak bencana.

Bank berlogo pita emas ini menyebut, aksi cepat ini merupakan bentuk komitmen perseroan dalam mendampingi masyarakat di masa darurat.

“Kami bersama relawan Mandirian memperkuat sinergi dengan BPBD, pemerintah daerah, TNI, dan Polri agar distribusi bantuan berlangsung cepat dan aman. Dalam kondisi darurat, koordinasi lintas-instansi menjadi kunci,” ujar Ossy, sapaan akrab Ashidiq dalam keterangan resminya, Minggu (30/11/2025).

Baca juga: Livin’ Fest Medan 2025 Resmi Dibuka, Wadah Sinergi UMKM dan Sektor Produktif oleh Bank Mandiri

Adapun, bantuan mencakup kebutuhan pokok, perlengkapan tidur darurat, alat mandi, pelampung, serta peralatan kebersihan. Distribusi dilakukan melalui Banda Aceh, Sibolga, Medan, Nias, Tanjung Pura, Pangkalan Brandan, Stabat, serta titik-titik lain yang memungkinkan dijangkau tim lapangan. Di Sumatera Barat, bantuan diserahkan ke BPBD Padang, Pasaman Barat, dan Kabupaten Agam untuk mendukung dapur umum dan kebutuhan dasar penyintas.

“Beberapa jalur distribusi sempat terpengaruh kondisi cuaca, namun tim kami tetap memastikan proses penyaluran melalui rute alternatif dengan dukungan aparat daerah. Prioritas kami adalah memastikan warga terdampak menerima bantuan yang paling dibutuhkan,” lanjut Ossy.

Dia menyebut, relawan Mandirian turut membantu operasional posko, dukungan evakuasi, serta koordinasi di lapangan. Seluruh rangkaian aksi merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bank Mandiri yang terus mengakselerasi penyaluran bantuan di wilayah rawan bencana.

Lebih lanjut, Bank Mandiri menyampaikan duka cita mendalam kepada masyarakat terdampak dan memastikan dukungan akan terus diperkuat hingga situasi kembali stabil.

“Kami percaya bahwa kolaborasi masyarakat, pemerintah, BPBD, TNI, Polri, dan dunia usaha menjadi motor percepatan pemulihan. Bank Mandiri akan terus hadir mendampingi warga Sumatera melewati masa sulit ini, sekaligus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak dan secara proaktif menyiapkan dukungan tambahan yang dibutuhkan,” pungkas Ossy.

Baca juga: Bank Mandiri Gelar Livin’ Fest 2025 di Medan, Akselerasi Sinergi Lintas Sektor