Banteng Muda Indonesia Salurkan Bantuan Kemanusiaan Bagi Korban Bencana di Humbang Hasundutan

BANTUAN KEMANUSIAAN - DPP BMI Dan DPD Banteng Muda Indonesia (BMI) Provinsi Sumatera utara menyerahkan bantuan aksi solidaritas kemanusiaan kepada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - DPP BMI Dan DPD Banteng Muda Indonesia (BMI) Provinsi Sumatera utara menyerahkan bantuan aksi solidaritas kemanusiaan kepada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas). Bantuan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, Christison Marbun di kantor Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Bantuan kemanusiaan ini merupakan wujud kepedulian DPD BMI Sumut bersama DPP BMI terhadap warga yang terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan. Dari total 10 kecamatan yang ada, sebanyak enam kecamatan terdampak langsung akibat bencana tersebut.

Adapun bantuan yang disalurkan berupa 1,5 ton beras, serta kebutuhan pokok lainnya seperti minyak goreng, gula, mi instan dan teh. Bantuan ini ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak, sekaligus menjadi bentuk dukungan moril agar masyarakat tetap kuat dan bangkit menghadapi situasi sulit pascabencana.

Sekretaris DPD Banteng Muda Indonesia Sumatera Utara Maruli Manogang Purba dalam keterangan persnya yang diterima Tribun-Medan.com, Selasa (16/12/2025) mengatakan, aksi solidaritas kemanusiaan ini merupakan amanah langsung dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, serta wujud nyata semangat gotong royong seluruh kader PDI Perjuangan.

“Bantuan kemanusiaan ini adalah amanah dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan sekaligus cerminan semangat gotong royong seluruh kader PDI Perjuangan. Banteng Muda Indonesia hadir untuk memastikan bahwa rakyat tidak pernah berjalan sendiri saat menghadapi musibah,” kata Maruli.

Baca juga: Anak-anak Pengungsian Banjir Tapteng Mulai Terserang Penyakit Gatal-Gatal, Demam, Bapil dan Diare

Dikatakannya, pihaknya menyampaikan rasa dukanya atas bencana banjir yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat

“Kita semua berduka atas bencana banjir dan longsor yang terjadi. Mari kita doakan seluruh warga yang terdampak agar diberi kekuatan dalam menghadapi cobaan ini, serta semoga masyarakat Humbang Hasundutan dan tiga provinsi lainya dapat segera pulih dan bangkit kembali,” ujar.

Sementara itu, mewakili Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Christison Marbun menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian yang ditunjukkan oleh Banteng Muda Indonesia.

“Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Banteng Muda Indonesia atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat Humbang Hasundutan. Bantuan berupa beras dan kebutuhan pokok ini sangat berarti bagi warga kami yang terdampak banjir dan longsor. Sinergi dan solidaritas seperti ini sangat membantu pemerintah daerah dalam upaya pemulihan pascabencana,” kata ungkap Christison.

Melalui aksi kemanusiaan ini, kata Maruli, Banteng Muda Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus hadir, bergerak, dan bergotong royong bersama rakyat dalam setiap situasi kemanusiaan di seluruh Indonesia. (*/top/Tribun-Medan.com)