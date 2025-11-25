Imigrasi Gandeng Dinas Perhubungan Dalam Perkuat Penyebaran Informasi Terkait Immigration Lounge 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - November 2025 - Dalam upaya memperluas jangkauan informasi publik dan menghadirkan layanan keimigrasian yang semakin dekat dengan masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan melakukan audiensi bersama Dinas Perhubungan Kota Medan pada Selasa, 25 November 2025. Pertemuan berlangsung di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan dan diwarnai diskusi hangat mengenai rencana penyiaran informasi pembangunan Immigration Lounge yang akan hadir di DeliPark Mall.



Sejak awal pertemuan, suasana kolaboratif langsung terasa. Dipimpin oleh Reny Elisabeth Munthe selaku Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian bersama Elfaiz Lubis sebagai Kepala Bagian Tata Usaha, rombongan Imigrasi Medan diterima oleh Hepbin Napitupulu, Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas. Kedua instansi terlihat antusias menatap peluang kerja sama baru yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kota Medan.



Salah satu perhatian utama dalam audiensi ini adalah pemanfaatan kanal informasi publik yang dikelola Dishub, seperti Videotron dan Variable Message Sign (VMS). Kehadiran kedua media ini dinilai sangatstrategis untuk menjangkau masyarakat secara cepat, luas, dan efektif, terutama dalam menyampaikan informasi mengenai layanan keimigrasian, agenda pembangunan Immigration Lounge, serta

edukasi publik, seperti edukasi TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang).



Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Reny Elisabeth Munthe, menyampaikan, “Selama ini kami penasaran dengan VMS di jalanan kota medan yang selalu aktif, bagus ya, akan sangat bermanfaat untuk menyampaikan informasi ke masyarakat yang mobilitasnya tinggi karenakan tidak semua orang sempat membuka media sosial untuk melihat info-info terbaru.” Ujarnya.



Pihak Dishub Kota Medan pun menyambut positif inisiatif tersebut. Hepbin Napitupulu menegaskan bahwa Dishub selalu membuka ruang kolaborasi yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. “Kami dengan senang hati menerima kerja sama antarinstansi pemerintah yang berguna untuk membangun pelayanan kepada masyarakat. Selama tujuannya untuk kebaikan publik, kami selalu siap

mendukung dan berkolaborasi,” tutur Hepbin.



Melalui audiensi yang sudah dilakukan, kedua instansi mencapai sejumlah kesepahaman penting, mulai dari ketentuan penayangan konten visual, kesiapan Dishub untuk mendukung publikasi melalui VMS dan Videotron, hingga rencana pertemuan teknis lanjutan untuk mematangkan strategi penyiaran dan pola kolaborasi ke depan.



Langkah kolaboratif ini juga selaras dengan 13 Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya poin ke-6 mengenai Penguatan Pelayanan Keimigrasian Berbasis Digital. Dengan semangat digitalisasi layanan, Kantor Imigrasi Medan berupaya menghadirkan pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sehingga, digitalisasi informasi keimigrasian tidak hanya berlangsung di ranah daring, tetapi juga hadir langsung di ruang-ruang publik melalui VMS dan Videotron yang mudah dijangkau masyarakat.



Dengan sinergi yang terbangun, Imigrasi Medan dan Dishub Kota Medan bergerak bersama menghadirkan layanan publik yang modern, informatif, serta semakin dekat dengan keseharian masyarakat Kota Medan.(*)