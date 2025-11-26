Melonjaknya Pemohon Paspor Jelang Nataru, Imigrasi Medan Pastikan Pelayanan Tetap PRIMA

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - November 2025 - Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan mencatat peningkatan signifikan pada

permohonan paspor. Lonjakan ini mulai terlihat sejak September dan terus bergerak naik hingga memasuki November. Pada September 2025, jumlah pemohon mencapai 5.760 orang, dengan mayoritas permohonan ditujukan untuk keperluan wisata. Tren ini menjadi sinyal awal meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang penghujung tahun.



Memasuki Oktober hingga akhir November, arus permohonan semakin deras. Berdasarkan rekapitulasi data layanan, total 10.897 pemohon tercatat dalam periode 1 Oktober hingga 30 November 2025, mencakup paspor baru, paspor habis masa berlaku, paspor rusak, hingga paspor hilang. Tujuan pengajuan semakin beragam, mulai dari wisata, ibadah umroh dan haji, kontrol medis, studi, hingga pekerjaan formal.



Banyak pemohon mengaku mengurus paspor sejak jauh hari untuk menghindari lonjakan harga tiket transportasi menjelang akhir tahun. “Sekarang harga tiket sudah mulai naik, jadi kami urus paspornya dulu supaya bisa pesan tiket lebih cepat dan lebih murah. Biar aman juga, tidak terburu-buru,” ujar Manda (36), pemohon paspor elektronik 10 tahun asal Medan Helvetia. Dari pemohon medis, kebutuhan yang mendesak membuat mereka harus memastikan dokumen perjalanan siap lebih awal.



“Saya mau bawa ayah berobat ke Penang minggu ini, pak. Kalau paspor udah selesai, jadi lebih gampang perginya,” ungkap Agustina Jayanti (25) pemohon layanan percepatan asal Binjai. Dari kategori ibadah, kecenderungan serupa terlihat. “InsyaAllah kami berangkat umroh Desember ini. Lebih baik dibereskan dari awal supaya tidak mepet,” kata Mawardi (55), pemohon asal Medan Timur.



Peningkatan arus pemohon ini juga menunjukkan bahwa Imigrasi Medan terus bergerak mengikuti arah kebijakan nasional. Sebagai bagian dari Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan poin ke-6, Imigrasi Medan memperkuat komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik keimigrasian berbasis teknologi dan kepuasan masyarakat. Implementasi antrean digital, optimalisasi aplikasi layanan, serta penyederhanaan alur verifikasi menjadi kunci untuk mempercepat proses dan menjaga kenyamanan pemohon.

Terlebih di periode lonjakan seperti jelang Nataru,pendekatan berbasis teknologi ini membuat pelayanan tetap stabil, efisien, dan mudah diakses masyarakat. Kantor Imigrasi Medan memastikan bahwa lonjakan jumlah pemohon tidak mengganggu kualitas pelayanan. Reny Elisabeth Munthe selaku Plh. Kepala Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian, menegaskan bahwa seluruh petugas telah disiagakan agar layanan tetap berjalan sesuai dengan core value PRIMA. “Menjelang Nataru, pemohon biasanya meningkat tajam. Kami sudah menyesuaikan alur layanan, menambah personel di setiap conter wawancara serta memastikan antrean berjalan tertib. Prinsipnya, pelayanan harus tetap PRIMA,

Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel,” ujarnya. Ia juga mengimbau masyarakat agar mengurus paspor lebih awal. “Lebih nyaman kalau urusnya tidak mepet. Kami siap melayani selama berkas lengkap dan pemohon datang sesuai jadwal.” Tambahnya.



Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang pergantian tahun, Imigrasi Medan memperkirakan permintaan paspor masih akan terus tinggi hingga Desember. Meski begitu, komitmen memberikan pelayanan yang cepat, jelas, dan nyaman tetap menjadi prioritas utama agar masyarakat dapat mempersiapkan perjalanan akhir tahun tanpa hambatan.(*)