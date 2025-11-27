Imigrasi Dukung Penguatan Pengawasan dan Fair Recruitment dalam Perlindungan Pekerja Migran di Sumut
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - November 2025 - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan turut mendukung langkah strategis penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia melalui keikutsertaan dalam Lokakarya dan Pelatihan (Lokalatih) Peningkatan Kepatuhan Implementasi Fair Recruitment dan Pengawasan
Penempatan serta Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang Responsif Gender di Tingkat Daerah.
Kegiatan yang berlangsung pada 17 – 19 November 2025 di AIHO Hotel Medan, dan diselenggarakan oleh BP3MI Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan ILO, Jaringan Buruh Migran (JBM), APINDO, serta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Lokakarya ini menjadi bagian dari rangkaian program peningkatan tata kelola migrasi aman dan berkeadilan.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah, lembaga internasional, P3MI, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga perwakilan pekerja migran purna, termasuk BP3MI Sumatera Utara, KP2MI, Pemerintah Provinsi Sumut, Dinas Ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota, Kepolisian, Migrant Resource Center (MRC), APINDO, ILO, Akademisi dan organisasi masyarakat sipil, Serikat Buruh Migran beserta Pekerja Migran Purna serta sebagian peserta yang mengikuti secara luring dengan total lebih dari 70 peserta, dan puluhan peserta lainnya mengikuti secara daring selama hari pertama lokakarya.
Sumatera Utara merupakan salah satu kantong besar pekerja migran Indonesia dengan peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir. Namun, tingginya minat migrasi juga berbanding lurus dengan
risiko pelanggaran yang kerap terjadi sejak proses perekrutan. Dalam kegiatan ini menunjukkan masih
banyak praktek rekrutmen tidak adil, seperti informasi lowongan palsu, manipulasi dokumen, biaya
berlebih, jeratan utang, serta penahanan paspor.
Mayoritas pekerja migran berasal dari sektor domestik dan manufaktur yang didominasi perempuan.
Pelanggaran kerap terjadi sejak tahap awal sebelum keberangkatan akibat lemahnya akses informasi,
rendahnya pengawasan, dan keterbatasan layanan resmi di daerah. Pembenahan sistem perekrutan
menjadi kunci untuk memastikan migrasi kerja yang aman, bertanggung jawab, dan sejajar dengan
standar internasional ILO.
Sinthia D. Harkrisnowo, National Project Coordinator ILO Indonesia menekankan bahwa “61–70 persen
pekerja migran Indonesia adalah perempuan, sehingga perlindungan harus berbasis gender dan HAM,”
ujarnya. Ketua SEBUMI Deli Serdang, Antonius Tampubolon menambahkan “Pentingnya kerja sama
lintas lembaga dan program seperti “Desa Migran Mas” sebagai solusi untuk mempercepat
perlindungan,” tegasnya.
Sebagai perwakilan Imigrasi Medan, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian,
Reny Elisabeth Munthe menyampaikan bahwa “Imigrasi memiliki tanggung jawab strategis dalam
memastikan setiap calon pekerja migran berangkat melalui mekanisme yang legal, aman, dan
terlindungi. Melalui pemeriksaan paspor yang lebih cermat dan koordinasi lintas instansi, kami
berupaya mencegah segala bentuk eksploitasi sejak dari titik awal. Imigrasi Medan berkomitmen untuk
terus memperkuat sinergi dalam menciptakan migrasi yang aman dan berkeadilan.”
Penguatan utama dalam kegiatan ini seperti reformasi tata kelola perekrutan yang adil dan
berperspektif gender, penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam seluruh rantai migrasi,
pengawasan terpadu di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa, serta pelibatan aktif pekerja migran,
serikat buruh, dan organisasi masyarakat dan penyediaan layanan informasi resmi yang transparan
hingga ke desa, peningkatan akuntabilitas perusahaan penempatan tenaga kerja.
Sebagai institusi yang berwenang dalam pengawasan lalu lintas orang, Imigrasi Medan memainkan
peran penting dalam pencegahan eksploitasi sejak tahap awal, melalui pemeriksaan permohonan
paspor untuk mendeteksi indikasi perdagangan orang atau perekrutan illegal. Koordinasi dengan
BP3MI, Pemda, Kepolisian, dan instansi lain dalam penanganan kasus migrasi bermasalah. Mendukung
edukasi publik mengenai migrasi aman dan prosedural.
Keterlibatan Imigrasi Medan dalam lokakarya ini menegaskan komitmen institusi untuk menjadi bagian
dari ekosistem perlindungan pekerja migran yang semakin kuat dan kolaboratif.
Melalui kegiatan ini, seluruh pemangku kepentingan di Sumatera Utara menyatukan komitmen untuk
memperkuat perlindungan pekerja migran sejak sebelum berangkat, memastikan proses perekrutan
bebas dari eksploitasi dan jeratan utang, menjalankan pengawasan yang inklusif dan responsif gender,
serta menciptakan migrasi yang aman, manusiawi, dan bermartabat.(*)
