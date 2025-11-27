Imigrasi Dukung Penguatan Pengawasan dan Fair Recruitment dalam Perlindungan Pekerja Migran di Sumut

Imigrasi Dukung Penguatan Pengawasan dan Fair Recruitment dalam Perlindungan Pekerja Migran di Sumut

Editor: Aisyah Sumardi
zoom-inlihat foto Imigrasi Dukung Penguatan Pengawasan dan Fair Recruitment dalam Perlindungan Pekerja Migran di Sumut
TRIBUN MEDAN
Imigrasi Dukung Penguatan Pengawasan dan Fair Recruitment dalam Perlindungan Pekerja Migran di Sumut 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - November 2025 - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan turut mendukung langkah strategis penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia melalui keikutsertaan dalam Lokakarya dan Pelatihan (Lokalatih) Peningkatan Kepatuhan Implementasi Fair Recruitment dan Pengawasan 
Penempatan serta Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang Responsif Gender di Tingkat Daerah.


Kegiatan yang berlangsung pada 17 – 19 November 2025 di AIHO Hotel Medan, dan diselenggarakan  oleh BP3MI Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan ILO, Jaringan Buruh Migran (JBM), APINDO,  serta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Lokakarya ini menjadi bagian dari  rangkaian program peningkatan tata kelola migrasi aman dan berkeadilan. 


Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah, lembaga internasional, P3MI, organisasi  masyarakat sipil, akademisi, hingga perwakilan pekerja migran purna, termasuk BP3MI Sumatera  Utara, KP2MI, Pemerintah Provinsi Sumut, Dinas Ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota,  Kepolisian, Migrant Resource Center (MRC), APINDO, ILO, Akademisi dan organisasi masyarakat sipil,  Serikat Buruh Migran beserta Pekerja Migran Purna serta sebagian peserta yang mengikuti secara luring dengan total lebih dari 70 peserta, dan puluhan peserta lainnya mengikuti secara daring selama  hari pertama lokakarya.


Sumatera Utara merupakan salah satu kantong besar pekerja migran Indonesia dengan peningkatan  signifikan dalam dua tahun terakhir. Namun, tingginya minat migrasi juga berbanding lurus dengan 
risiko pelanggaran yang kerap terjadi sejak proses perekrutan. Dalam kegiatan ini menunjukkan masih 
banyak praktek rekrutmen tidak adil, seperti informasi lowongan palsu, manipulasi dokumen, biaya 
berlebih, jeratan utang, serta penahanan paspor.


Mayoritas pekerja migran berasal dari sektor domestik dan manufaktur yang didominasi perempuan.
Pelanggaran kerap terjadi sejak tahap awal sebelum keberangkatan akibat lemahnya akses informasi, 
rendahnya pengawasan, dan keterbatasan layanan resmi di daerah. Pembenahan sistem perekrutan 
menjadi kunci untuk memastikan migrasi kerja yang aman, bertanggung jawab, dan sejajar dengan 
standar internasional ILO.


Sinthia D. Harkrisnowo, National Project Coordinator ILO Indonesia menekankan bahwa “61–70 persen 
pekerja migran Indonesia adalah perempuan, sehingga perlindungan harus berbasis gender dan HAM,” 
ujarnya. Ketua SEBUMI Deli Serdang, Antonius Tampubolon menambahkan “Pentingnya kerja sama 
lintas lembaga dan program seperti “Desa Migran Mas” sebagai solusi untuk mempercepat 
perlindungan,” tegasnya.


Sebagai perwakilan Imigrasi Medan, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, 
Reny Elisabeth Munthe menyampaikan bahwa “Imigrasi memiliki tanggung jawab strategis dalam 
memastikan setiap calon pekerja migran berangkat melalui mekanisme yang legal, aman, dan 
terlindungi. Melalui pemeriksaan paspor yang lebih cermat dan koordinasi lintas instansi, kami 
berupaya mencegah segala bentuk eksploitasi sejak dari titik awal. Imigrasi Medan berkomitmen untuk 
terus memperkuat sinergi dalam menciptakan migrasi yang aman dan berkeadilan.”

Penguatan utama dalam kegiatan ini seperti reformasi tata kelola perekrutan yang adil dan 
berperspektif gender, penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam seluruh rantai migrasi, 
pengawasan terpadu di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa, serta pelibatan aktif pekerja migran, 
serikat buruh, dan organisasi masyarakat dan penyediaan layanan informasi resmi yang transparan 
hingga ke desa, peningkatan akuntabilitas perusahaan penempatan tenaga kerja.


Sebagai institusi yang berwenang dalam pengawasan lalu lintas orang, Imigrasi Medan memainkan 
peran penting dalam pencegahan eksploitasi sejak tahap awal, melalui pemeriksaan permohonan 
paspor untuk mendeteksi indikasi perdagangan orang atau perekrutan illegal. Koordinasi dengan 
BP3MI, Pemda, Kepolisian, dan instansi lain dalam penanganan kasus migrasi bermasalah. Mendukung 
edukasi publik mengenai migrasi aman dan prosedural. 


Keterlibatan Imigrasi Medan dalam lokakarya ini menegaskan komitmen institusi untuk menjadi bagian 
dari ekosistem perlindungan pekerja migran yang semakin kuat dan kolaboratif.


Melalui kegiatan ini, seluruh pemangku kepentingan di Sumatera Utara menyatukan komitmen untuk
memperkuat perlindungan pekerja migran sejak sebelum berangkat, memastikan proses perekrutan 
bebas dari eksploitasi dan jeratan utang, menjalankan pengawasan yang inklusif dan responsif gender,
serta menciptakan migrasi yang aman, manusiawi, dan bermartabat.(*)

Sumber: Tribun Medan
Tags
ImigrasiMedan
PengawasanPMI
FairRecruitment
PerlindunganPekerjaMigran
SumateraUtara
PMISumut
MigranAman
Rekomendasi untuk Anda
Baca Juga
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan