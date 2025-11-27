Imigrasi Medan Imbau Pemohon Utamakan Keselamatan & Sediakan Opsi Reschedule di Tengah Cuaca Ekstrem 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - 27 November 2025 - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan kembali mengeluarkan imbauan resmi kepada masyarakat terkait kondisi cuaca di Kota Medan dan sekitarnya yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan intensitas hujan, angin kencang, serta potensi banjir

di sejumlah titik. Situasi ini dinilai dapat memengaruhi mobilitas pemohon layanan keimigrasian yang

telah memiliki jadwal kedatangan.



Sebagai bentuk respons cepat terhadap kondisi tersebut, Imigrasi Medan memberikan kemudahan

bagi pemohon yang ingin melakukan perubahan jadwal kedatangan. Dalam pengumuman terbarunya,

pemohon yang memiliki jadwal pada tanggal 27 November 2025 dipersilakan untuk melakukan

reschedule secara mandiri melalui aplikasi M-Paspor, yang dapat diakses setelah pukul 15.00 WIB.



Bagi pemohon yang mengalami kendala atau membutuhkan informasi tambahan terkait layanan

keimigrasian, Imigrasi Medan menyediakan layanan Chat WhatsApp yang dapat dihubungi pada hari

dan jam kerja melalui 0811-6187-001.



Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan tanpa harus

memaksakan diri hadir secara fisik ketika cuaca sedang tidak bersahabat.



Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Uray Avian menyampaikan bahwa keselamatan

pemohon menjadi perhatian utama. “Kami memahami bahwa kondisi cuaca saat ini dapat menyulitkan

masyarakat untuk datang langsung ke kantor. Oleh karena itu kami memberikan opsi reschedule

melalui M-Paspor serta membuka kanal WhatsApp agar kebutuhan informasi masyarakat tetap

terpenuhi. Keselamatan pemohon tetap menjadi hal yang paling kami utamakan,” ujarnya.



Beliau juga menegaskan bahwa Imigrasi Medan akan terus memantau perkembangan situasi dan

memastikan layanan publik berjalan dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan keamanan

masyarakat. “Kami mengimbau seluruh pemohon untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, dan

memprioritaskan keselamatan dalam kondisi cuaca ekstrem seperti sekarang. Kami siap membantu

melalui berbagai saluran layanan yang sudah disediakan,” tambahnya.



Dengan adanya fasilitas reschedule mandiri dan layanan informasi daring, Kantor Imigrasi Medan

berharap masyarakat dapat lebih fleksibel dalam mengatur waktu kedatangan sekaligus terlindungi

dari potensi risiko akibat cuaca ekstrem.(*)