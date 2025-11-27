Imigrasi Medan Imbau Pemohon Utamakan Keselamatan & Sediakan Opsi Reschedule di Tengah Cuaca Ekstrem
Imigrasi Medan Imbau Pemohon Utamakan Keselamatan & Sediakan Opsi Reschedule di Tengah Cuaca Ekstrem
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - 27 November 2025 - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan kembali mengeluarkan imbauan resmi kepada masyarakat terkait kondisi cuaca di Kota Medan dan sekitarnya yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan intensitas hujan, angin kencang, serta potensi banjir
di sejumlah titik. Situasi ini dinilai dapat memengaruhi mobilitas pemohon layanan keimigrasian yang
telah memiliki jadwal kedatangan.
Sebagai bentuk respons cepat terhadap kondisi tersebut, Imigrasi Medan memberikan kemudahan
bagi pemohon yang ingin melakukan perubahan jadwal kedatangan. Dalam pengumuman terbarunya,
pemohon yang memiliki jadwal pada tanggal 27 November 2025 dipersilakan untuk melakukan
reschedule secara mandiri melalui aplikasi M-Paspor, yang dapat diakses setelah pukul 15.00 WIB.
Bagi pemohon yang mengalami kendala atau membutuhkan informasi tambahan terkait layanan
keimigrasian, Imigrasi Medan menyediakan layanan Chat WhatsApp yang dapat dihubungi pada hari
dan jam kerja melalui 0811-6187-001.
Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan tanpa harus
memaksakan diri hadir secara fisik ketika cuaca sedang tidak bersahabat.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Uray Avian menyampaikan bahwa keselamatan
pemohon menjadi perhatian utama. “Kami memahami bahwa kondisi cuaca saat ini dapat menyulitkan
masyarakat untuk datang langsung ke kantor. Oleh karena itu kami memberikan opsi reschedule
melalui M-Paspor serta membuka kanal WhatsApp agar kebutuhan informasi masyarakat tetap
terpenuhi. Keselamatan pemohon tetap menjadi hal yang paling kami utamakan,” ujarnya.
Beliau juga menegaskan bahwa Imigrasi Medan akan terus memantau perkembangan situasi dan
memastikan layanan publik berjalan dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan keamanan
masyarakat. “Kami mengimbau seluruh pemohon untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, dan
memprioritaskan keselamatan dalam kondisi cuaca ekstrem seperti sekarang. Kami siap membantu
melalui berbagai saluran layanan yang sudah disediakan,” tambahnya.
Dengan adanya fasilitas reschedule mandiri dan layanan informasi daring, Kantor Imigrasi Medan
berharap masyarakat dapat lebih fleksibel dalam mengatur waktu kedatangan sekaligus terlindungi
dari potensi risiko akibat cuaca ekstrem.(*)
|Pelayanan Ramah HAM: Imigrasi Medan Tingkatkan Layanan I-Med Prioritas Di TPI Bandara Kualanamu
|Hindari Kendala: Begini Panduan Pengambilan Paspor di Imigrasi Medan
|Kinerja Melonjak, Imigrasi Sumut Catat PNBP Tembus Rp 203 Miliar
|Imigrasi Medan Bongkar Sindikat Penyelundupan Manusia Beranggotakan Pengungsi Sri Lanka
|Imigrasi Medan Tangkap Pengungsi Sri Lanka Kasus Penyeludupan Orang
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.