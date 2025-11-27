Imigrasi Medan Imbau Pemohon Utamakan Keselamatan & Sediakan Opsi Reschedule di Tengah Cuaca Ekstrem

Imigrasi Medan Imbau Pemohon Utamakan Keselamatan & Sediakan Opsi Reschedule di Tengah Cuaca Ekstrem

Editor: Aisyah Sumardi
zoom-inlihat foto Imigrasi Medan Imbau Pemohon Utamakan Keselamatan & Sediakan Opsi Reschedule di Tengah Cuaca Ekstrem
TRIBUN MEDAN
Imigrasi Medan Imbau Pemohon Utamakan Keselamatan & Sediakan Opsi Reschedule di Tengah Cuaca Ekstrem 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - 27 November 2025 - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan kembali mengeluarkan imbauan resmi kepada masyarakat terkait kondisi cuaca di Kota Medan dan sekitarnya yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan intensitas hujan, angin kencang, serta potensi banjir 
di sejumlah titik. Situasi ini dinilai dapat memengaruhi mobilitas pemohon layanan keimigrasian yang 
telah memiliki jadwal kedatangan.


Sebagai bentuk respons cepat terhadap kondisi tersebut, Imigrasi Medan memberikan kemudahan 
bagi pemohon yang ingin melakukan perubahan jadwal kedatangan. Dalam pengumuman terbarunya, 
pemohon yang memiliki jadwal pada tanggal 27 November 2025 dipersilakan untuk melakukan 
reschedule secara mandiri melalui aplikasi M-Paspor, yang dapat diakses setelah pukul 15.00 WIB.


Bagi pemohon yang mengalami kendala atau membutuhkan informasi tambahan terkait layanan 
keimigrasian, Imigrasi Medan menyediakan layanan Chat WhatsApp yang dapat dihubungi pada hari 
dan jam kerja melalui 0811-6187-001. 


Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan tanpa harus 
memaksakan diri hadir secara fisik ketika cuaca sedang tidak bersahabat.


Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Uray Avian menyampaikan bahwa keselamatan 
pemohon menjadi perhatian utama. “Kami memahami bahwa kondisi cuaca saat ini dapat menyulitkan 
masyarakat untuk datang langsung ke kantor. Oleh karena itu kami memberikan opsi reschedule
melalui M-Paspor serta membuka kanal WhatsApp agar kebutuhan informasi masyarakat tetap 
terpenuhi. Keselamatan pemohon tetap menjadi hal yang paling kami utamakan,” ujarnya.


Beliau juga menegaskan bahwa Imigrasi Medan akan terus memantau perkembangan situasi dan 
memastikan layanan publik berjalan dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan keamanan 
masyarakat. “Kami mengimbau seluruh pemohon untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, dan 
memprioritaskan keselamatan dalam kondisi cuaca ekstrem seperti sekarang. Kami siap membantu 
melalui berbagai saluran layanan yang sudah disediakan,” tambahnya.


Dengan adanya fasilitas reschedule mandiri dan layanan informasi daring, Kantor Imigrasi Medan 
berharap masyarakat dapat lebih fleksibel dalam mengatur waktu kedatangan sekaligus terlindungi 
dari potensi risiko akibat cuaca ekstrem.(*)

Sumber: Tribun Medan
Tags
Imigrasi Medan
ImbauanKeamanan
CuacaEkstrem
RescheduleLayanan
KeselamatanPrioritas
LayananImigrasi
Rekomendasi untuk Anda
Baca Juga
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan