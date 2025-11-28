Cuaca Ekstrem Tak Menghentikan Layanan: Imigrasi Medan Tetap Responsif 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - November 2025 - Cuaca ekstrem yang memicu banjir di sejumlah titik Kota

Medan sejak dini hari tidak menyurutkan komitmen Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Meski tercatat 44 pegawai terdampak banjir, seluruh layanan keimigrasian tetap berjalan normal dan terkendali berkat langkah cepat koordinasi internal dan monitoring lapangan yang dilakukan sejak pagi.



Hujan deras yang mengguyur sejak malam sebelumnya membuat air menggenangi sejumlah kawasan, terutama di wilayah padat penduduk. Namun demikian, lingkungan kerja Kantor Imigrasi Medan, Unit Layanan Paspor Imigrasi Medan, hingga Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara Internasional Kualanamu dipastikan aman dan tidak mengalami gangguan operasional. Seluruh perangkat pelayanan, termasuk jaringan, ruang wawancara, hingga area pelayanan publik, berada dalam kondisi berfungsi penuh

sehingga aktivitas pelayanan dapat berlangsung kondusif.



Pada Kamis, 27 November 2025, tercatat 209 pemohon terjadwal melalui aplikasi M-Paspor. Namun akibat akses jalan yang terhambat banjir, hanya 60 pemohon yang dapat hadir. Untuk mengantisipasi hak masyarakat agar tidak hilang, Kantor Imigrasi Medan segera mengirimkan surat resmi kepada Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian agar permohonan yang sedang berada dalam tahap biometrik tidak

otomatis dibatalkan oleh sistem. Upaya ini memungkinkan pemohon untuk dijadwalkan ulang hingga 5 Desember 2025, sekaligus memastikan layanan tetap inklusif meski situasi darurat.



Selain itu, Tim Layanan dan Subbagian Tata Usaha turut melakukan pendataan cepat terhadap pegawai terdampak, memastikan seluruh staf dalam kondisi aman, serta mengatur penyesuaian penugasan bagi pegawai yang berhalangan hadir akibat kondisi rumah atau akses jalan terendam. Langkah ini memungkinkan operasional pelayanan tetap terpenuhi tanpa mengurangi kualitas layanan kepada publik.



Plh. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Elfaiz Lubis, menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat merupakan prioritas utama, bahkan dalam kondisi bencana sekalipun. “Kami memastikan pelayanan keimigrasian tetap berjalan dengan baik.

Pemantauan dan langkah antisipatif terus dilakukan hingga kondisi kembali stabil,” ujarnya dalam laporan situasi resmi. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai yang tetap hadir dan bertugas dengan penuh dedikasi meski menghadapi tantangan kondisi cuaca.



Kantor Imigrasi Medan juga terus melakukan pemantauan berkala terhadap perkembangan cuaca dan potensi kenaikan debit air. Koordinasi dilakukan bersama pihak terkait, termasuk pengelola gedung, otoritas bandara, serta instansi teknis untuk memastikan pelayanan tetap aman bagi masyarakat. Informasi terkait penjadwalan ulang dan perkembangan kondisi layanan disampaikan secara aktif melalui kanal informasi resmi untuk memudahkan pemohon mendapatkan pembaruan.



Di tengah kondisi cuaca ekstrem, Kantor Imigrasi Medan kembali menunjukkan ketangguhan sebagai garda pelayanan publik yang responsif, adaptif, dan humanis. Upaya sigap pegawai dalam menjaga kualitas layanan bukan hanya mencerminkan profesionalisme, tetapi juga komitmen kuat Imigrasi untuk hadir bagi masyarakat kapan pun dibutuhkan, termasuk pada masa-masa sulit.(*)