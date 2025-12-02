Imigrasi Medan Bergerak Cepat: Bantuan Logistik Disalurkan untuk 6.000 Pengungsi Desa Lalang 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Desember 2025 - Lebih dari 6.000 jiwa dan sekitar 2.000 kepala keluarga di Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, harus meninggalkan rumah mereka setelah banjir merendam permukiman dan memaksa warga mengungsi ke Kantor Kepala Desa sejak malam sebelumnya. Kondisi darurat ini langsung direspons Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan melalui kegiatan bakti sosial pada Sabtu, 29 November 2025, sebagai tindak lanjut arahan pimpinan dalam penanganan cepat bencana di wilayah sekitar.



Sejak pagi, tim Imigrasi Medan menyiapkan berbagai kebutuhan utama untuk pengungsi. Beras, mie instan, telur, susu, gula, minyak makan, dan roti dikumpulkan bersama perlengkapan keluarga seperti pampers dan kebutuhan dasar rumah tangga. Seluruh logistik dirancang agar dapat langsung membantu warga yang menghadapi keterbatasan perbekalan di lokasi pengungsian.



Rombongan dipimpin oleh Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Sofyan Martono Wibowo, yang tiba di Desa Lalang sekitar pukul 15.00 WIB. Setibanya di

lokasi, paket bantuan diserahkan kepada pemerintah desa sebelum diatur pendistribusiannya. “Kami membawa bantuan yang bisa langsung digunakan warga.

Ini bagian dari komitmen kami untuk hadir ketika masyarakat berada dalam situasi sulit. Imigrasi Medan siap mendukung kebutuhan mendesak warga Desa Lalang,” ujar Sofyan.



Kepala Desa Lalang, Indrayani Nasution, menyampaikan apresiasi atas respons cepat tersebut. “Warga sangat membutuhkan bantuan, terutama kebutuhan dasar. Kehadiran Imigrasi Medan hari ini memberikan dorongan moral sekaligus membantu memenuhi keperluan pengungsi,” ungkapnya saat menerima rombongan. Usai penyerahan bantuan, tim Imigrasi Medan bersama perangkat desa meninjau area pengungsian untuk melihat langsung kondisi warga yang terdampak.



Tim menyapa beberapa keluarga yang mengungsi, termasuk ibu-ibu dengan balita serta warga lanjut usia yang membutuhkan perhatian lebih. Setelah memastikan bantuan siap dibagikan, paket logistik disalurkan kepada warga secara teratur dan terarah. Seluruh proses berjalan lancar dan mendapatkan sambutan positif dari masyarakat Desa Lalang.



Kegiatan bakti sosial ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada poin yang menekankan Bakti Sosial dengan sasaran masyarakat di wilayah perbatasan atau sekitar satuan kerja instansi. Melalui aksi ini, Imigrasi Medan menegaskan komitmennya bahwa kehadiran instansi tidak hanya dalam bentuk layanan administrasi, tetapi juga kontribusi nyata terhadap kebutuhan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar.



Melalui kegiatan ini, Imigrasi Medan berharap dukungan yang diberikan dapat menjadi penguat bagi warga Desa Lalang dalam melewati masa sulit akibat bencana. Ke depan, Imigrasi Medan berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah serta memperluas peran sosialnya agar mampu memberikan respon yang lebih cepat, terarah, dan berdampak bagi masyarakat sekitar. Instansi ini juga berharap agar koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana dapat semakin kompak, sehingga setiap warga yang terdampak mendapatkan perlindungan dan bantuan yang mereka butuhkan dengan lebih maksimal.(*)