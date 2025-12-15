Imigrasi Sumut Gelar Media Tour Refleksi Tahun 2025 di Bandara Kualanamu Dorong Keterbukaan 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Media Tour dan Refleksi Akhir Tahun 2025 bersama para media partner pada

Jumat (11/12). Kegiatan ini berlangsung di Terminal Kedatangan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Kualanamu dan bertujuan untuk memberikan pemahaman langsung kepada

media mengenai tugas, fungsi, serta inovasi layanan keimigrasian di pintu masuk internasional.



Kegiatan diawali dengan kedatangan tim Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Utara bersama 17 jurnalis media partner di area TPI Bandara Kualanamu. Rombongan disambut langsung oleh Kepala

Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) beserta Kepala Seksi Pemeriksaan I. Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Kualanamu, Sofyan Martono Wibowo, menegaskan bahwa kegiatan Media Tour menjadi sarana penting untuk membangun transparansi dan kepercayaan publik. “Melalui kegiatan media tour ini, kami ingin memberikan gambaran yang utuh dan transparan kepada masyarakat mengenai proses pemeriksaan keimigrasian di Bandara Kualanamu. Media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi agar pelayanan dan pengawasan yang kami lakukan dapat dipahami secara objektif oleh publik,” ujar Sofyan.



Sofyan Martono Wibowo juga menyampaikan pemaparan terkait alur pemeriksaan keimigrasian serta berbagai fasilitas dan inovasi yang tersedia di TPI Bandara Internasional Kualanamu. Fasilitas tersebut antara lain PMI Lounge, Passenger Analysis Unit (PAU), sistem All Indonesia, serta penggunaan mesin Autogate guna mendukung pelayanan keimigrasian yang cepat, aman, dan akuntabel. “Untuk diketahui bersama, pada Juni 2025, kami telah meresmikan fasilitas autogate sebagai bentuk modernisasi layanan keimigrasian. Saat ini tersedia total 30 autogate, terdiri dari 10 unit di area keberangkatan dan 20 unit di area kedatangan. Selain itu kami telah menyediakan fasilitas PMI Lounge di area kedatangan Bandara Kualanamu sebagai bentuk penghormatan bagi Pekerja Migran Indonesia,” ujarnya.



Sofyan Martono Wibowo menambahkan “Selain itu, Bandara Internasional Kualanamu juga telah mengimplementasikan All Indonesia yaitu system integrasi pelaporan kedatangan dan keberangkatan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang mulai diterapkan secara penuh pada 1 Oktober 2025. Sistem ini memperkuat akurasi data serta mendukung pengawasan keimigrasian

yang lebih terintegrasi dan akuntabel,” tambahnya.



Para media diajak meninjau langsung fasilitas pelayanan keimigrasian, mulai dari PMI Lounge, ruangan Passenger Analysis Unit, area mesin Autogate, hingga lokasi pengisian All Indonesia. Kegiatan ini memberikan gambaran nyata kepada media mengenai proses pemeriksaan keimigrasian dan upaya Imigrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus pengawasan terhadap lalu lintas

orang.



Melalui kegiatan ini, Imigrasi Medan berharap sinergi dan kolaborasi dengan media dapat terus terjalin dengan baik, khususnya dalam menyampaikan informasi keimigrasian yang edukatif, transparan, dan

berimbang kepada masyarakat luas.(*)