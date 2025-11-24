Bazaar Buku Resmi Dibuka, Ratusan Pecinta Buku Antusias Kunjungi BBW

PAMERAN BUKU - Pengunjung tampak antusias saat memilih-milih buku di Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf (BBW) Books di Delipark Mall, Senin (24/11/2025).

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ratusan pecinta buku di Medan antusias mengunjungi Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf (BBW) Books yang resmi dibuka di Delipark Mall, Senin (24/11/2025).

Sejak pukul 09.00 WIB, mereka sudah mengantre untuk bisa menjadi orang pertama yang masuk dan membeli koleksi buku yang ada di BBW Books. Anggi salah satunya. Ia sudah berada di Delipark Mall sejak pukul 09.00 WIB.

"Sudah tahu info ada BBW ini dari seminggu lalu di Instagram. Antusias sekali karena buku-buku yang dihadirkan memang bagus-bagus sekali, cocok untuk saya dan juga anak saya yang sudah mulai belajar membaca," ujar ibu satu anak ini.

Tepat pukul 10.00 WIB, ketika resmi dibuka, pengunjung berbondong-bondong menyerbu rak-rak mencari buku-buku terbaik pilihannya.

Pendiri BBW Books, Andrew Yap, mengatakan, Medan merupakan kota yang penuh semangat dan energi.

"BBW bukan sekadar bazar buku, tetapi gerakan global untuk membuka akses terhadap buku berkualitas bagi semua orang. Kami percaya membaca dapat menyalakan imajinasi dan inspirasi, dan di Medan, kami menemukan semangat itu begitu hidup," katanya.

Country Director, BBW Indonesia, Marthius Wandi Budianto, mengatakan, BBW Books Medan menyediakan lebih dari 1 juta buku baru dari berbagai genre.

"BBW Medan berlangsung sejak 24 November hingga 7 Desember mendatang dan terbuka gratis untuk umum," ujarnya.

BBW Medan 2025 menghadirkan berbagai kategori buku mulai dari buku anak bergambar, board books, fiksi populer, buku pengembangan diri, hingga grafik novels dan koleksi referensi populer dari buku-buku bestseller, penerbit populer, sampai hardcover.

Koleksi ini hadir dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, menjadikan BBW Medan destinasi literasi lengkap bagi semua kalangan usia.

Selain diskon besar, pengunjung juga dapat menikmati berbagai program dan promo menarik, termasuk Book Haul Contest (Kontes Traktiran Belanja), kompetisi berburu buku dengan hadiah menarik.

#FotoDiBBW2025, merupakan ajang berbagi momen seru selama pameran. Belanja Buku Berhadiah Langsung, dengan hadiah voucher, merchandise eksklusif, hingga perangkat elektronik.

BBW Tour 2025 di Medan menjadi kota pemberhentian terakhir misi gerakan ‘Ubah Dunia, Satu Buku Setiap Waktu’ ketujuh setelah Surabaya, Yogyakarta, Bali, Bandung, Palembang, dan Jakarta.

BBW Indonesia melalui rangkaian perayaan membaca di Medan, mengajak masyarakat untuk menjadikan buku sebagai sahabat dalam perjalanan hidup sehari-hari.

Acara BBW Medan 2025 ini didukung oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang memberikan berbagai promo menarik bagi pengunjung selama acara berlangsung, termasuk tambahan diskon hingga 5 persen dengan product BCA, cashback 20 persen dengan reward BCA dan cicilan 0 persen tenor hingga 6 bulan.