Jalur Lintasan Rusak, 20 Perjalanan KA Srilelawangsa Medan- Binjai Dibatalkan
total 20 perjalanan yang dibatalkan terdiri dari 17 perjalanan relasi Medan - Binjai dan tiga perjalanan relasi Medan – Binjai -Kualabingai.
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sebanyak 20 perjalanan Kereta Api (KA) Srilelawangsa relasi Medan - Binjai dan Medan – Binjai - Kualabingai terpaksa dibatalkan pada Senin (1/12), menyusul kerusakan prasarana akibat banjir yang melanda jalur lintasan dalam sepekan terakhir.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatra Utara memastikan tengah melakukan percepatan perbaikan di sejumlah titik untuk segera memulihkan layanan.
Manager Humas KAI Divre I Sumut, M As’ad Habibuddin, mengatakan, terdapat tiga titik jalur yang mengalami gogosan atau longsor pada rel akibat tergerus aliran air, yakni di km 8+3/4, km 9+5/8, dan km 15+5/6. Kondisi ini membuat jalur Medan - Binjai belum dapat dilalui hingga hari ini.
“KAI saat ini dalam proses penambahan serta pemadatan batu balas sebanyak 800 hingga 1.200 meter kubik pada jalur terdampak. Batu balas tersebut dikirimkan dari Stasiun Bamban,” jelas As’ad.
Menurutnya, langkah ini merupakan komitmen KAI dalam menjaga keselamatan dan keandalan prasarana transportasi. Setelah seluruh perbaikan rampung, ia berharap jalur Medan - Binjai dapat kembali beroperasi maksimal dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa kereta api.
Sementara itu, operator KA Srilelawangsa, PT Railink, memastikan bahwa layanan KA Medan -Bandara Kualanamu tetap berjalan normal. Namun untuk lintas Medan - Binjai, seluruh perjalanan masih dihentikan sementara karena jalur belum dinyatakan aman.
Manager Komunikasi Perusahaan PT Railink, Ayep Hanapi, menyebut, total 20 perjalanan yang dibatalkan terdiri dari 17 perjalanan relasi Medan - Binjai dan tiga perjalanan relasi Medan – Binjai -Kualabingai.
“PT Railink menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas pembatalan perjalanan KA Srilelawangsa. Keselamatan menjadi prioritas utama kami, sehingga perjalanan kereta api hanya dapat dilakukan jika kondisi jalur rel telah dinyatakan aman oleh petugas,” tegas Ayep.
Hingga kini, KAI Divre I Sumut dan PT Railink terus berkoordinasi dalam percepatan perbaikan dan pemulihan operasional agar layanan dapat kembali berjalan normal secepat mungkin.
