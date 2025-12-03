Warga Lorong 14 Glugur Kota Medan Terima Bantuan dari Alhesa Residence Hotel & Apartments

Manajemen Alhesa Residence Hotel Group yang berlokasi di Jalan Sei Deli, Medan menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak banjir di kawasan Lorong 14, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, pada Selasa (2/12/2025).

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Manajemen Alhesa Residence Hotel Group yang berlokasi di Jalan Sei Deli, Medan menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak banjir di kawasan Lorong 14, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, pada Selasa (2/12/2025).

Banjir dengan ketinggian mencapai dua meter yang melanda kawasan tersebut menyebabkan puluhan rumah terendam dan aktivitas warga lumpuh total. Hingga saat ini, warga mengaku belum mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah, sehingga kondisi kebutuhan dasar cukup memprihatinkan.

Bantuan dari Alhesa Group berupa ratusan paket botol air mineral, paket sembako, dan makanan siap konsumsi yang diserahkan langsung kepada Kepala Lingkungan (Kepling) Yuni disaksikan oleh perwakilan warga setempat.

Tak hanya memberikan bantuan kebutuhan pokok, Alhesa Group juga merespons kondisi lingkungan yang dipenuhi tumpukan sampah yang tidak diangkut sejak minggu lalu dan telah menimbulkan bau menyengat serta meningkatkan risiko penyakit.

Untuk itu, pihak manajemen menyewa 10 unit dump truck guna membantu membersihkan akses jalan masuk dan keluar permukiman.

“Kami sangat prihatin melihat kondisi warga yang terdampak banjir dan lingkungan yang mulai tidak sehat akibat tumpukan sampah. Semoga bantuan ini dapat membantu meringankan kebutuhan warga dan mempercepat pemulihan lingkungan setelah banjir,” ujar perwakilan manajemen Alhesa Group dalam penyerahan bantuan tersebut.

Pihak manajemen juga menyampaikan rasa simpati mendalam kepada seluruh warga yang sedang menghadapi masa sulit, serta mengapresiasi kerja sama masyarakat yang tetap bergotong-royong meski dalam kondisi darurat.

Sementara itu, Yuni, selaku Kepala Lingkungan, menyampaikan terima kasih atas kepedulian Alhesa Residence Hotel Group.

“Kami mewakili seluruh warga Lorong 14 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Bantuan ini sangat berarti bagi kami yang belum menerima perhatian dari pihak pemerintah. Semoga kebaikan ini menjadi amal dan inspirasi bagi pihak lain untuk turut membantu warga kami,” ujarnya.

Ia berharap bantuan serupa dapat terus berdatangan, terutama untuk mendukung pemulihan lingkungan dan kebutuhan dasar warga hingga situasi benar-benar kembali normal.