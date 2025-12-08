Kirim Tim Medis dan Bersihkan RSUD Aceh Tamiang, RS Adam Malik Bantu Penanganan Bencana  

TIM MEDIS- Petugas dari RS Adam Malik membersihkan peralatan medis dan tempat tidur pasien yang tertimbun lumpur di RSUD Aceh Tamiang, Sabtu (6/12/2025). Upaya pembersihan dilakukan agar layanan rumah sakit dapat segera beroperasi kembali setelah terdampak banjir besar.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik kembali menerjunkan tim bantuan medis untuk membantu penanganan korban banjir di Aceh Tamiang, Aceh.

Tim bertolak pada Sabtu (6/12/2025) dengan dua misi utama membuka posko layanan kesehatan dan membantu membersihkan RSUD Aceh Tamiang yang terdampak banjir agar dapat segera kembali beroperasi.

Plt Direktur Utama RS Adam Malik, dr Zainal Safri MKed(PD) SpPD-KKV SpJP(K), memimpin langsung tim di lapangan.

Ia mengatakan posko kesehatan telah berjalan dan melayani masyarakat, sementara proses pembersihan rumah sakit dilakukan bersama tim gabungan dan personel TNI.

“Alhamdulillah kita bisa melayani pengobatan masyarakat di salah satu posko kesehatan di Aceh Tamiang. Kita juga membantu untuk bisa membuka RSUD Aceh Tamiang kembali sesegera mungkin,” ujar dr Zainal.

Baca juga: Pemulihan Setelah Banjir, Zakiyuddin Pastikan Layanan Kesehatan di Medan Marelan

Menurutnya, Kementerian Kesehatan RI menargetkan RSUD Aceh Tamiang dapat beroperasi kembali dalam waktu dekat karena fasilitas tersebut menjadi rujukan utama korban banjir.

RS Adam Malik pun menambah personel untuk menyiapkan layanan-layanan kritis, terutama instalasi gawat darurat, kamar operasi, serta haemodialisa.

“Kita sudah berkoordinasi langsung dengan Bupati Aceh Tamiang. Saat ini jaringan listrik dan internet sudah mulai pulih, namun kebutuhan air bersih masih menjadi kendala. Kita akan turunkan lebih banyak tim untuk menyiapkan layanan gawat darurat agar segera aktif kembali,” jelasnya.

Selain Aceh Tamiang, RS Adam Malik juga menjalin koordinasi dengan RSUD Langsa dan RSUD Aceh Timur guna memastikan layanan kesehatan tetap berjalan di wilayah yang berbatasan langsung dan turut terdampak banjir.

Untuk layanan kesehatan di lapangan, tim medis yang diturunkan terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat gawat darurat, tenaga farmasi, dan paramedis.

Ambulans keliling juga dikerahkan ke sejumlah titik untuk menjangkau warga yang tidak bisa datang ke posko. Tim turut membawa bantuan logistik dan obat-obatan.

“Kita melihat beratnya penderitaan masyarakat akibat bencana ini. Kita hadir untuk membantu mengurangi beban mereka. Kepada seluruh tim kesehatan, saya ucapkan terima kasih. Kita akan terus membantu memberikan layanan kesehatan sampai RSUD Aceh Tamiang bisa segera beroperasi,” ujar dr Zainal.

Sebelumnya, RS Adam Malik telah membuka layanan kesehatan darurat dan menyalurkan bantuan logistik untuk korban banjir di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat sejak 2 Desember 2025.

Rumah sakit rujukan nasional itu juga telah mengirimkan tim medis ke Batang Toru, Tapanuli Selatan, sejak 29 November 2025 guna membantu penanganan bencana banjir dan longsor.