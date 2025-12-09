Harumkan Nama Medan, Arumi Raih Emas di Kejuaraan Internasional Thailand

PRESTASI SISWA- Arumi Hilwani Siregar, siswi MIS Bina Keluarga Medan, memperlihatkan medali emas dan perunggu yang diraihnya pada ajang 4th Wan-Jun Gymnastics Club Competitions 2025 di Bangkok, Thailand. Prestasi ini mengharumkan nama madrasah dan Indonesia di kancah internasional.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Prestasi membanggakan kembali datang dari dunia pendidikan madrasah. Arumi Hilwani Siregar, siswi MIS Bina Keluarga Medan, sukses mengharumkan nama Indonesia setelah meraih medali emas pada ajang 4th Wan-Jun Gymnastics Club Competitions 2025yang berlangsung 27–30 November 2025 di Bangkok, Thailand.

Kompetisi senam ritmik bergengsi ini diikuti 519 peserta dari sembilan negara dan menerapkan standar internasional FIG Code of Points 2025–2028.

Arumi yang tampil di Category B usia 8 tahun menunjukkan penampilan memukau pada dua nomor lomba.

Pada nomor freehand, ia berhasil meraih Juara 1 (Emas), sementara di nomor ball ia berhasil membawa pulang Juara 3 (Perunggu).

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan, Dr H Impun Siregar, MA, menyampaikan apresiasi mendalam atas pencapaian siswi madrasah tersebut.

Baca juga: Kompetitif, Dua Siswa Sumut Raih Medali di Olimpiade Madrasah Indonesia

“Prestasi Arumi adalah wujud nyata bahwa madrasah memiliki potensi besar dalam melahirkan anak-anak yang berbakat dan berdaya saing tinggi,” ujarnya.

Ia menambahkan, Arumi tidak hanya mengharumkan nama madrasah, tetapi juga membawa nama Indonesia ke level internasional.

“Kami sangat bangga dan akan terus mendorong pengembangan bakat siswa,” ungkapnya.

Arumi Hilwani Siregar mengaku sangat senang dapat membawa pulang medali bagi madrasah dan Indonesia.

“Saya sangat senang bisa menang dan membawa pulang medali emas,” ucapnya.

Ia bercerita bahwa latihan intensif yang dijalaninya selama ini menjadi kunci keberhasilannya.

“Latihan setiap hari memang capek, tapi saya ingin membuat orangtua dan madrasah bangga. Saat tampil di Thailand, saya hanya fokus dan berdoa agar bisa melakukan yang terbaik,” katanya.

Arumi juga berharap bisa terus mengukir prestasi. “Saya ingin ikut lomba di negara lain dan dapat lebih banyak medali lagi,” tambahnya.

Pengawas Madrasah, Naila Amna, turut memberikan apresiasi tinggi kepada Arumi. Menurutnya, keberhasilan ini menjadi dorongan besar bagi madrasah untuk terus mendukung perkembangan minat dan bakat siswa.

“Arumi telah memberikan teladan bagi seluruh siswa bahwa kerja keras dan semangat tidak pernah mengkhianati hasil,” ujarnya.