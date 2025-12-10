Fokus Pengalaman Perjalanan Eksklusif, Smailing Tour Bergabung ke Virtuoso 

Smailing Platinum, divisi luxury dari Smailing Tour di Jakarta, resmi bergabung sebagai anggota Virtuoso, jaringan global terkemuka yang berfokus pada luxury travel dan pengalaman perjalanan eksklusif.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Smailing Platinum, divisi luxury dari Smailing Tour di Jakarta, resmi bergabung sebagai anggota Virtuoso, jaringan global terkemuka yang berfokus pada luxury travel dan pengalaman perjalanan eksklusif.

Jaringan ini beranggotakan agensi perjalanan terbaik yang tersebar di Amerika Utara, Amerika Latin, Karibia, Asia-Pasifik, Eropa, Afrika, dan Timur Tengah.

Menurut Anthony Akili, President & CEO Smailing Tour, keanggotaan ini membuka akses yang sangat istimewa, mulai dari pengalaman perjalanan yang sangat eksklusif hingga nilai tambah yang signifikan bagi para klien, melalui itinerary yang dirancang oleh mitra penyedia luxury travel terbaik di dunia.

“Virtuoso dikenal sangat selektif dalam memilih para anggotanya, dan kami merasa bangga dapat bergabung,” ujar Akili.

“Afiliasi ini memungkinkan kami membangun hubungan langsung dengan penyedia layanan travel kelas dunia, sekaligus memberikan nilai lebih kuat dan pengalaman perjalanan yang semakin personal bagi para klien kami,” katanya.

Pencapaian bertepatan dengan meningkatnya momentum global untuk luxury travel. Laporan terbaru IMARC Group menunjukkan bahwa pasar luxury travel dunia telah mencapai USD 2,2295 triliun pada 2024 dan diproyeksikan terus bertumbuh stabil dengan CAGR 3,82 persen hingga 2033.

Pertumbuhan ini dipicu oleh meningkatnya kebutuhan wisatawan akan perjalanan yang lebih nyaman, personal, dan bebas repot. Saat ini, wisatawan mencari itinerary terkurasi dan pengalaman eksklusif yang melampaui perjalanan konvensional.

Di Indonesia, tren serupa tergambar dalam Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2024/2025 yang mencatat semakin tingginya minat terhadap cultural immersion (58,97 persen), wellness tourism (56,41 persen), dan eco-tourism (46,15 persen).

Ketiga preferensi ini sejalan dengan karakter utama luxury travel yang mengutamakan autentisitas, pengalaman bermakna, serta kualitas layanan yang lebih tinggi. Area-area inilah yang akan semakin diperkuat oleh Smailing Platinum melalui afiliasi Virtuoso.

Tonggak penting ini juga hadir saat Smailing Tour bersiap memasuki usia ke-50 pada tahun depan. Memasuki dekade baru, perusahaan tengah mematangkan strategi jangka panjang yang lebih terfokus pada dua pilar utama: corporate travel dan luxury travel.

Setelah 49 tahun melayani beragam kebutuhan perjalanan secara luas, Smailing Tour kini mengarahkan fokus untuk menghadirkan keahlian dan nilai tambah yang lebih mendalam pada area prioritas tersebut.

Keanggotaan Smailing Platinum dalam Virtuoso menjadi langkah awal dari transformasi strategis ini dan menandai babak baru perjalanan Smailing Tour menuju ulang tahun ke-50.

Sebagai bagian dari arah strategis tersebut, Smailing Tour juga memperkuat ekosistemnya melalui kolaborasi dengan para pemain global terkemuka.