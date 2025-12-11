Bantu Korban Banjir dan Longsor, Santika Donasikan 2.205 Paket Linen 

BANTUAN BENCANA - Perwakilan Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention Medan menyerahkan paket linen layak pakai sebagai bantuan kemanusiaan untuk korban banjir di Sumatra. Total 2.205 paket linen telah disalurkan ke berbagai wilayah terdampak di Sumut dan Aceh, Desember 2025.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention Medan menyalurkan 2.205 paket linen berisi handuk dan sprei layak pakai kepada masyarakat terdampak banjir di berbagai wilayah Pulau Sumatra.

Aksi kemanusiaan ini berlangsung sejak 4 Desember 2025 dan telah disalurkan seluruhnya ke sejumlah titik di Sumatra Utara dan Aceh.

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian hotel terhadap ribuan warga yang masih berjuang memulihkan diri dari dampak banjir besar. Paket linen diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar hunian sementara, terutama bagi keluarga yang kini tinggal di posko pengungsian.

Tak hanya itu, Dana Kemanusiaan Kompas (DKK) melalui Forum Komunikasi Daerah (FKD) Kompas Gramedia Medan turut menyalurkan donasi senilai Rp 300 juta. Bantuan mencakup paket sembako dan bahan kebutuhan penting lainnya, yang ditujukan bagi warga terdampak di Langkat, Tanjung Pura, Pangkalan Susu, dan Pangkalan Brandan. Kolaborasi ini memperluas jangkauan bantuan sehingga lebih banyak keluarga dapat merasakan manfaatnya.

Baca juga: Santika Premiere Dyandra dan FKD Kompas Gramedia Adakan Health Talk dan Pemeriksaan Mata Gratis

General Manager Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention Medan, Sarmad, menyampaikan empati mendalam atas musibah yang dialami masyarakat.

“Kami ikut merasakan duka yang dialami masyarakat. Semoga bantuan sederhana berupa paket linen dan sembako ini dapat sedikit meringankan beban dan memberikan kenyamanan bagi saudara-saudara kita yang sedang berjuang bangkit dari musibah ini,” ujarnya.

Aksi sosial ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Santika Premiere Dyandra dalam menjalankan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan sosial. Pihak hotel berharap kontribusi ini dapat menjadi bagian dari solidaritas bersama dalam membantu masyarakat melewati masa-masa sulit akibat bencana.