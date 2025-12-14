Lebah Begantong Gelar Konser Amal untuk Bencana Sumatera, Berlangsung Meriah

Sejumlah musisi menghadirkan event bertema ‘Konser Amal untuk Bencana Sumatera’ di ballroom Madani Hotel, Jumat (12/12/2025) malam.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Bencana banjir dan longsor yang menerpa tiga provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh memantik rasa kepedulian berbagai pihak. Berbagai cara dilakukan untuk mengambil peran, berupaya memberikan bantuan untuk para korban.

Seperti dilakukan sejumlah elemen masyarakat kali ini bergabung menghadirkan event bertema ‘Konser Amal untuk Bencana Sumatera’ di ballroom Madani Hotel, Jumat (12/12/2025) malam.

Tak tanggung-tanggung, gelaran ini menampilkan Lebah Begantong featuring Alfin Habib, Alfin Kahiri, Ion Mubarok, Tengku Ryo, Bunga Sirait, Ahmad Sauri, Shafwan Hadi Umri, Ustaz H Darwin Hasibuan, dan lainnya.

Kegiatan dibuka budayawan senior Shafwan Hadi Umri dengan puisinya yang menuai pujian dan mampu mengetuk hati para undangan.

Menurut Sadikin dari Lebah Begantong, kegiatan ini sebagai wujud kepedulian terhadap bencana yang menghantam Pulau Sumatera.

"Wujud kepedulian itu kami rangkai dalam bentuk konser amal. Kami bersamaan musisi lain dan para seniman lainnya bersatu dalam acara ini," katanya seraya bersyukur gawean tersebut mendapat apresiasi dan dukungan dari berbagai pihak.

Sementara itu, General Manajer Madani Hotel, Samuel Trisulastyo menegaskan, kegiatan ini menunjukkan bahwa bangsa ini kuat karena semangat gotong-royong tidak pernah padam.

"Kami mendukung kegiatan ini dengan memfasilitasi gedung. Artinya, di ruangan ini akan mengumpulkan energi-energi kebaikan yang akan menggerakkan hati kita. Melalui konser amal ini, menyiratkan pesan bahwa korban banjir tidak sendiri, masih banyak orang yang peduli.

Sedangkan Pimpinan Sahabat Yatim Sumut, Yuda Wardana menambahkan, mereka sebagai pihak yang menjembatani para donatur untuk hadir di malam konser amal ini untuk memberikan sumbangsih yang nyata untuk membantu korban bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar.

"Kegiatan ini energi kebaikan yang harus dikumpulkan untuk bersama-sama membantu saudara kita yang sedang mengalami cobaan.

Di kesempatan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Ikatan Sarjana Melayu Indonesia, Yanhar Jamaluddin menyampaikan keterlibatan mereka dalam gawean ini didasarkan atas kesamaan program, nilai-nilai kemanusiaan dan kekeluargaan.

"Kita berharap, sekecil apa pun kontribusi yang diberikan bisa menjadi hal baik buat kita semua," pungkasnya didampingi Andi dari Asosiasi Perusahaan Penyelenggara dan Pelaksana Acara (APPARA).