Pameran ARTKARO 2025 Resmi Dibuka, Usung Tema The Mystical Values dan Perjuangan Seni Daerah

ARTKARO 2025 – The Mystical Values"Karena seni bukan hanya tentang karya tetapi tentang nilai yang tetap hidup di dalamnya."

TRIBUN-MEDAN.com, BERASTAGI - Pameran seni rupa ARTKARO 2025: The Mystical Values resmi dibuka pada 13 Desember 2025, pukul 18.00 WIB, bertempat di PORT Gallery, Jabu Berastagi, Jalan Gundaling No. 3, Berastagi.

Tahun ini menandai penyelenggaraan ARTKARO yang ketiga, sebuah konsistensi gerakan seni rupa yang terus bertumbuh dari Tanah Karo.

ARTKARO diinisiasi oleh Oky Rey Montha, seniman besar yang selama ini menjadi penggerak penting dalam membuka ruang, keberanian, dan kesadaran baru bagi perkembangan seni rupa di daerah. Melalui ARTKARO, seni tidak lagi diposisikan sebagai kegiatan sesaat, melainkan sebagai gerakan jangka panjang yang berangkat dari kegelisahan, harapan, dan kerja bersama.

Mengusung tema “The Mystical Values”, yang melibatkan 41 seniman dari Jogja, Jakarta, Solo, Surabaya, Medan, Siantar, dan Karo, pameran ini mengajak publik melihat seni secara lebih intim. Bukan sekadar sebagai bentuk visual atau gagasan konseptual, tetapi sebagai ruang yang menyimpan misteri—tempat perasaan, pengalaman, dan makna saling dipertemukan. Seni lahir dari proses panjang: berpikir, mencipta, menyajikan, hingga akhirnya hidup dan tumbuh di luar kendali penciptanya sendiri.

Bagi seniman daerah, tantangan terbesar sering kali bukan pada kualitas atau kreativitas, melainkan pada ekosistem. Keterbatasan ruang pamer, minimnya pemodal, akses yang sempit, serta apresiasi yang belum terbentuk membuat banyak karya-karya Seniman daerah tidak terbaca dalam peta seni rupa nasional. ARTKARO hadir sebagai jawaban atas tantangan tersebut—sebagai ruang tumbuh, tempat seniman daerah berhenti menunggu dan mulai bergerak menentukan arah perkembangan seninya sendiri.

Lebih dari sekadar pameran, ARTKARO membuka kemungkinan baru dalam ekologi seni rupa Indonesia. Daerah tidak lagi menjadi penonton dinamika seni nasional, tetapi tampil sebagai pelaku aktif yang membangun kekuatan dan jalannya sendiri.

Keberadaan PORT Gallery by J.A.H menjadi bagian penting dari perjalanan ini. Sebuah ruang yang lahir dari kesabaran, doa, dan kerja bersama. Di sini, karya seni tidak hanya dipamerkan, tetapi dititipkan pada waktu—agar tumbuh, berakar, dan terus ada.

Oky Rey Montha melalui ARTKARO 2025 berharap seni rupa Karo tumbuh sebagai bahasa refleksi, keberanian, dan kesadaran sosial. Pameran ini terbuka untuk umum dan gratis pada saat pembukaan, sebagai upaya mendekatkan seni rupa kepada masyarakat luas.

Harapan

ARTKARO diharapkan terus menjadi ruang hidup bagi seni rupa Karo: ruang belajar, ruang bertanya, dan ruang bertumbuh. Dari Tanah Karo, seni diharapkan tidak hanya menjadi arsip visual, tetapi juga kekuatan yang menjaga nilai, menyuarakan kesadaran, dan menyalakan harapan akan masa depan yang lebih peka, manusiawi, dan berbudaya.

