Film Timur Gelar Special Screening di 17 Kota, Debut Penyutradaraan Iko Uwais

FILM BIOSKOP: Potongan adegan di Film Timur. Film Timur akan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 18 Desember 2025.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menjelang penayangan resminya pada 18 Desember 2025 nanti, film Timur, produksi perdana Uwais Pictures dan debut penyutradaraan Iko Uwais, kembali menyapa publik lewat special screening yang digelar di 17 kota besar di seluruh Indonesia.

Special screening dilaksanakan di Jakarta, Bandung, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Kupang, Lampung, Padang, Pekanbaru, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Ambon, Jayapura, Madiun, dan Medan.

Di Medan, special screening diadakan di Cinepolis Plaza Medan Fair.

“Filmnya keren, bagus. Alur ceritanya juga bagus,” ujar Eko penonton di Cinepolis Plaza Medan Fair.

Tak hanya menggelar special screening, para penonton yang berkesempatan untuk menonton duluan disambut oleh jajaran cast & crew yang menjadikan film ini kenyataan.

Special screening yang dilaksanakan di Bandung pada 14 Desember 2025 turut dihadiri oleh Nagita Slavina selaku Executive Producer.

Dalam sesi sambutannya, Nagita mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan dan reaksi positif yang terus mengalir sejak Timur mulai diperkenalkan kepada publik.

“Aku bersyukur banget melihat bagaimana hangatnya penonton dapat menerima film Timur,” ujar Nagita.

“Sejak pertama kali aku ditawari untuk bergabung, aku langsung merasa harus ikut berkontribusi. Film ini membawa nilai keluarga dan persaudaraan yang sangat kuat, sesuatu yang menurutku penting sekali untuk dihadirkan dalam layar lebar dan ditonton oleh orang banyak,” katanya lagi.

Suami dari Nagita, Raffi Ahmad juga turut memberi dukungan dalam rangka special screening ini.

Raffi turut meramaikan dan memberi sambutan dalam special screening yang diadakan di Semarang dan Surabaya.

“Saya benar-benar kagum melihat kemajuan industri film Indonesia yang berkembang sampai di titik ini,” ujar Raffi kepada para penonton Surabaya yang disambut.

“Waktu nonton Timur, saya merasa ini level baru buat film Indonesia. Aksinya, ceritanya, dan kualitas produksinya bikin bangga. Indonesia sudah bisa bikin film sebesar dan sekuat ini,” katanya lagi.

Setelah pemutaran film, banyak penonton yang terkagum-kagum atas debut penyutradaraan Iko Uwais ini. Di tengah emosi dan adrenalin yang masih mengalir, banyak penonton yang menyampaikan tanggapan positifnya terhadap film Timur.

“Jujur kaget film Indonesia bisa sampai di tahap ini. Keliatan banget film Timur ini dibuat dengan niat, ga main-main, dan dengan hati,” sebut seorang penonton setelah menonton film Timur.

“Ternyata Iko Uwais sebagai sutradara ga kalah keren dengan Iko Uwais sebagai aktor!”

Film Timur yang didukung oleh BNI akan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 18 Desember 2025.

