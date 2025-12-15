Film Mertua Ngeri Kali Tembus 100 Ribu Penonton dalam 3 Hari Penayangan

FILM BIOSKOP- Bunda Corla saat meet and greet Film Mertua Ngeri Kali. Film ini mendapat 100.000 penonton dalam 3 hari penayangan.

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Film komedi keluarga Mertua Ngeri Kali, produksi rumah produksi Im-a-gin-e, mencatatkan capaian manis dengan meraih lebih dari 100.000 penonton hanya dalam tiga hari penayangan di bioskop Indonesia.

Sejak hari pertama tayang, film yang menjadi debut layar lebar Bunda Corla ini mendapat sambutan hangat dari penonton yang memenuhi studio dan ramai membagikan reaksi positif mereka di media sosial.

Antusiasme ini menegaskan bahwa Mertua Ngeri Kali berhasil menyentuh penonton lewat cerita keluarga yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, sebuah kisah keluarga penuh tawa, kekacauan, sekaligus emosi yang terasa nyata.

Respon positif juga datang dari berbagai publik figur yang telah menyaksikan film ini.

Banyak yang memuji keberhasilan Bunda Corla dalam menghadirkan karakter Donda dengan “khas bunda” yang kuat.

Tak hanya mengundang gelak tawa, film Mertua Ngeri Kali juga sukses menyajikan drama komedi yang hangat dan penuh emosi.

“Lucu, sangat menghibur, menguras emosi dan terasa dekat dengan dinamika kehidupan rumah tangga sehari-hari," ujar Ririn Dwi Ariyanti.

Musisi Sammy Simorangkir mengungkapkan kesannya setelah menonton Film Mertua Ngeri Kali.

“Menyenangkan karena relate dengan suku saya di Sumatera Utara, lucunya dapet dari script yang lucu banget. Harus ada yang ke-2!," kata Sammy.

Tiba-Tiba Sinema juga membagikan pujiannya untuk Bunda Corla setelah menonton film Mertua Ngeri Kali.

“Wah, Bunda Corla kayak nggak acting! Emang dia apa adanya, seru banget!”

OST “Borhat Ahu” karya Viky Sianipar Resmi Dirilis

Tak hanya lewat ceritanya, kekuatan Mertua Ngeri Kali juga diperkuat oleh original soundtrack yang baru saja dirilis di Spotify.

Lagu berjudul “Borhat Ahu” digarap oleh Viky Sianipar, musisi dan komposer yang sebelumnya sukses lewat soundtrack Ngeri-Ngeri Sedap, yang berhasil masuk nominasi Festival Film Indonesia 2022.

Melalui “Borhat Ahu”, Viky Sianipar kembali menghadirkan nuansa Batak yang kental dengan aransemen yang hangat, emosional, dan sarat makna keluarga.

Dengan raihan lebih dari 100.000 penonton dan respons positif yang terus mengalir, Mertua Ngeri Kali terbukti sebagai komedi keluarga yang mampu menghibur sekaligus menyentuh, dan sebuah tontonan yang sayang bila dilewati di akhir tahun ini.