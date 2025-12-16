Peduli Korban Banjir, Kerajaan Metar Bilad Deli Salurkan Bantuan ke Aceh 

BANTUAN- Kerajaan Metar Bilad Deli menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak banjir di Aceh Tamiang, Sabtu (14/12/2025). Sebanyak 10 ton bantuan logistik dan air bersih didistribusikan ke sejumlah lokasi terdampak.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kerajaan Metar Bilad Deli kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat terdampak bencana banjir.

Sebelumnya bantuan disalurkan ke sejumlah titik di Kota Medan pada akhir November 2025, kali ini bantuan kemanusiaan difokuskan ke wilayah Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, yang menjadi salah satu daerah terdampak paling parah.

Sebanyak kurang lebih 10 ton bantuan logistik disalurkan kepada warga Aceh Tamiang pada Sabtu (14/12/2025).

Bantuan tersebut meliputi air minum, beras, perlengkapan bayi, susu, obat-obatan, pakaian baru untuk pria dan wanita, pakaian layak pakai, lilin, minyak goreng, selimut, handuk, makanan kucing, sayur-sayuran, serta makanan siap saji.

Selain itu, satu unit truk berisi sekitar 9.000 liter air bersih turut didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan warga pascabanjir.

Bantuan makanan siap saji dengan lauk daging kambing mendapat dukungan dari Aliyah Rizq Holdings Pte Ltd. sebagai salah satu donatur.

Tidak hanya menyalurkan logistik, Kerajaan Metar Bilad Deli juga mendirikan dapur umum di samping Istana Benua Aceh Tamiang.

Melalui dapur umum tersebut, masyarakat sekitar diajak makan bersama, sekaligus menjadi ruang kebersamaan di tengah situasi pasca-bencana.

Perhatian khusus juga diberikan kepada anak-anak terdampak banjir. Mainan dibagikan untuk menghibur mereka agar tetap ceria meski berada dalam kondisi sulit.

Sebagian bantuan logistik turut diserahkan kepada Pangeran Kerajaan Benua, Raja Tengku Akhar Dino, untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Salah seorang warga yang tinggal di sekitar Istana Benua Aceh Tamiang mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan tersebut.

Ia menyebutkan bahwa sejak banjir melanda wilayahnya, baru kali ini masyarakat setempat dapat menikmati hidangan daging.

“Kami sangat bersyukur, sejak banjir melanda dapur umum ini akhirnya kami bisa makan daging,” ungkapnya.

Raja Metar Bilad Deli, Tuanku Tengku Muhammad Fauzi Al Mulk Akbar Syah, hadir langsung dalam kegiatan kemanusiaan tersebut dan memberikan semangat kepada warga terdampak.

Dalam pesannya, ia mengajak masyarakat untuk tetap menjaga ibadah serta memperbanyak doa kepada Allah SWT agar diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menghadapi ujian pasca-bencana.

“Meski pun kita dilanda cobaan yang berat, yang terpenting tetap banyak berdoa agar kita mendapatkan kekuatan,” ungkapnya.