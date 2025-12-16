Watsons Salurkan Bantuan Fokus pada Kebutuhan Dasar

BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM - Watsons Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan dengan total senilai Rp 255 juta untuk korban bencana alam di Aceh, Sumut dan Sumbar. Bantuan ini disalurkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI).

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Watsons Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp 255 juta untuk korban bencana alam di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Bantuan ini disalurkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta, lembaga yang memiliki akses langsung ke lokasi bencana, untuk memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara tepat dan cepat.

Bantuan yang diberikan difokuskan pada kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan dalam kondisi darurat.

Watsons Indonesia menyalurkan air minum Treats by Watsons, sebagai respons atas kebutuhan akan akses air bersih yang menjadi prioritas utama di wilayah terdampak.

Selain itu, Watsons juga memberikan kebutuhan pribadi lainnya seperti sabun mandi dan tisu basah untuk membantu menjaga kebersihan dan kesehatan para penyintas.

Managing Director Watsons Indonesia, Lilis Mulyawati, menyampaikan, kepedulian terhadap sesama merupakan nilai yang terus dijunjung oleh Watsons Indonesia.

“Bantuan dari Watsons Indonesia ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Melalui bantuan ini, kami berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar para penyintas, serta kondisi di wilayah terdampak dapat segera pulih sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan baik,” ujar Ibu Lilis Mulyawati, Senin (15/12/2025).

Watsons Indonesia berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat dan meringankan beban saudara-saudara yang membutuhkan.

Ke depannya, Watsons Indonesia akan terus berupaya mengambil peran aktif dalam berbagai inisiatif sosial dan kemanusiaan sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.