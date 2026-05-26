Viral Anggota Polisi Dikejar dan Didorong ke Parit di Polda Sumut, Ini Kata Kabid Humas

MASALAH RUMAH TANGGA - Jepretan layar seorang personel Polisi terkesan dibully sejumlah orang di area Polda Sumut, dan di depan gedung, dilihat, Senin (25/5/2026). Polda Sumut menyebut persoalan tersebut merupakan masalah rumah tangga secara pribadi personel.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Jagat media sosial mendadak dihebohkan dengan beredarnya sebuah rekaman video yang memperlihatkan seorang anggota polisi dikejar-kejar oleh sejumlah orang.

Aksi kejar-kejaran yang melibatkan beberapa warga sipil tersebut diketahui terjadi tepat di area markas Komando Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut).

Dalam tayangan video yang beredar luas itu, pria berseragam korps kepolisian lengkap tersebut awalnya tampak terlibat cekcok mulut yang cukup sengit.

Ketegangan antara kedua belah pihak terus berlanjut hingga mereka bergerak melebar ke arah luar pintu gerbang utama Mapolda Sumut.

Situasi kian memanas ketika oknum polisi tersebut mendapat perlakuan kasar berupa dorongan kuat hingga membuatnya terjungkal ke belakang masuk ke dalam parit kering.

Akibat terus menerima tindakan intimidasi dari kelompok massa tersebut, personel polisi itu tampak tidak berdaya dengan kondisi seragam dinas yang kotor dan robek.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, insiden keributan tersebut disinyalir berakar dari konflik internal urusan rumah tangga sang personel.

Konflik Dipicu Masalah Harta Gono-Gini, Kabid Humas Sebut Kasus sedang Diproses

Pihak-pihak yang melakukan aksi perundungan dan pengejaran terhadap polisi tersebut ditengarai merupakan keluarga dari istri sang personel yang sedang proses cerai.

Aksi nekat itu diduga dipicu oleh adanya tuntutan terkait pembagian harta gono-gini dari pihak keluarga istri yang belum menemui titik temu di antara kedua belah pihak.

Saat dikonfirmasi oleh awak media, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, membenarkan perihal adanya insiden tersebut.

Ferry mengonfirmasi bahwa akar permasalahan yang mencuat ke area publik itu murni merupakan persoalan domestik rumah tangga secara pribadi.

"Masalah pribadi. Sedang diproses," kata Kombes Ferry Walintukan saat memberikan keterangan resmi kepada wartawan, Senin (25/5/2026).

Meski demikian, pihak humas masih enggan membeberkan secara rinci mengenai kronologi serta pokok materi harta yang sedang diperebutkan oleh kedua pihak.

Pihak internal Polda Sumut memastikan bahwa penanganan perkara terkait tindakan indispliner maupun laporan perundungan ini sudah masuk dalam tahap pemeriksaan.

(cr25/tribun-medan.com)

