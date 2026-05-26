Satresnarkoba Polrestabes Medan Ringkus Pemasok Narkoba di Tempat Hiburan Malam Phantom

PEMASOK EKSTASI - Tim Satresnarkoba Polrestabes Medan, tangkap terduga pemasok narkoba di THM Phantom, Sabtu (23/5/2026). Dari tangan pelaku disita 10 pil ekstasi, dan uang tunai 1,3 juta rupiah.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Tim Satresnarkoba Polrestabes Medan, diketahui baru melakukan penggrebekan di sebuah Tempat Hiburan Malam (THM) Phantom, di Jalan Adam Malik, Sabtu (23/5/2026) kemarin. Dari penggerebekan itu, turut diamankan seorang pria yang merupakan manajemen lokasi tersebut karena diduga menyediakan narkotika jenis pil ekstasi.

Dari pengembangan yang dilakukan, tim Satresnarkoba Polrestabes Medan kembali mengamankan seorang pria yang diduga ada kaitannya dengan THM tersebut. Kali ini, pelaku yang diamankan merupakan seorang pria berinisial MF warga Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Labuhan Deli.

Kasat Narkoba Polrestabes Medan Kompol Rafli Yusuf Nugraha, menjelaskan pelalu berusia 22 tahun itu diamankan karena diduga sebagai pemasok pil ekstasi ke THM tersebut. Dirinya menjelaskan, pihaknya mengamankan pelaku di sebuah rumah kos yang berada di Jalan Danau Singkarak, Kecamatan Medan Barat.

"Jadi setelah mengamankan satu orang di THM pada Sabtu dini hari kemarin, kita langsung melakukan pengembangan untuk mencari siapa pemasok pil ekstasi yang kita temukan di lokasi penangkapan. Dari hasil penyelidikan, kita berhasil mengamankan satu orang pria yang diduga sebagai pemasok narkotika itu," ujar Rafli, Selasa (26/5/2026).

Saat diamankan, tim berhasil menyita barang bukti dari pelaku berupa 10 butir pil ekstasi. Dimana, dari penyelidikan yang dilakukan ekstasi ada pada pelaku terbukti bentuk dan warnanya sama persis dengan ekstasi yang disita petugas saat menggerebek Phantom KTV.

Dirinya mengungkapkan, dari pengembangan yang dilakukan pemasok dan pengedar narkoba di THM Phantom berkomunikasi melalui Media Sosial. Menurut pengakuan kedua pelaku, taktik ini digunakan agar transaksi keduanya lebih aman dan sulit terdeteksi.

“Alhamdulillah, berkat kerja keras seluruh tim, pemasok narkoba di THM Phantom bisa kami ringkus. Saat diringkus, kami temukan 10 butir pil ekstasi dan uang Rp.1,3 juta hasil penjualan narkoba,” ungkapnya.

Rafli menambahkan, kedua pelaku mengaku sudah dalam dua bulan terakhir aktif mengedarkan pil ekstasi. Pemasok narkoba mengaku, pesanan terbanyak biasanya terjadi di akhir pekan, dengan jumlah pesanan lebih dari lima butir.

“Keduanya ini sudah cukup lama terlibat dalam kasus ini. Kami masih mengambangkan kasus ini, mohon doanya agar kami bisa mengungkap pelaku lain yang berada di layer atasnya,” katanya.

Rafli menghimbau kepada seluruh pelaku usaha tempat hiburan malam, agar jangan berani coba-coba melegalkan peredaran narkoba, jika tidak mau berhadapan dengan pihak kepolisian.

(mns/tribun-medan.com)

