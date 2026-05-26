Polrestabes Medan Ungkap Pemasok dan Penyedia Ekstasi di THM Phantom Komunikasi melalui Medsos

KOMUNIKASI LEWAT MEDSOS - Tim gabungan Satresnarkoba Polrestabes Medan bersama bea dan cukai Medan, menggelar pra rekonstruksi pengungkapan peredaran narkotika di THM Phantom, Senin (25/5/2026). Dalam kasus ini, Satresnadkoba mengungkap kedua pelaku berkomunikasi mengedarkan ekstasi dari Medsos.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Medan, mengungkap jaringan peredaran narkotika di Tempat Hiburan Malam (THM) Phantom.

Tempat hiburan bermodus sebagai KTV yang berada di Jalan Adam Malik, Medan, ini dibongkar menyediakan narkotika berupa pil ekstasi.

Dari pengembangan yang dilakukan, tim Satresnarkoba berhasil mengungkap adanya penyedia dan pemasok ekstasi di tempat hiburan ini. Keduanya yakni pria berinisial IR yang merupakan manajemen tempat hiburan yang juga penyedia ekstasi dan MF yang merupakan pemasok kepada IR.

Kasat Narkoba Polrestabes Medan Kompol Rafli Yusuf Nugraha, mengungkapkan dari penyelidikan yang dilakukan pihaknya mendapatkan bukti jika kedua pelaku memiliki modus unik dalam melancarkan aksinya. Dimana, keduanya bertransaksi mengedarkan pil ekstasi melalui Media Sosial (Medsos).

"Menurut pengakuan kedua pelaku, taktik ini digunakan agar transaksi keduanya lebih aman dan sulit terdeteksi. Alhamdulillah kita berhasil mengungkap kasus ini," ujar Rafli, Selasa (26/5/2026).

Usai mengungkap kasus ini, Satresnarkoba Polrestabes Medan selanjutnya melakukan pra rekonstruksi penggrebekan di THM Phantom, Senin (25/5/2026). Dalam pra rekontruksi yang turut melibatkan Bea dan Cukai Medan, petugas menemukan 7 botol minuman keras palsu.

Terdapat setidaknya 27 adegan, diperagakan di lokasi penangkapan, yang melibatkan dua tersangka yakni IR (21) yang merupakan cleaning service Phantom KTV, dan MF (22) pemasok narkoba kepada IR.

Dalam pra rekontruksi, tergambar jika IR yang merupakan bagian dari management Phantom KTV, sengaja menawarkan pil ekstasi kepada pengunjung, sebelum akhirnya diringkus petugas Satresnarkoba Polrestabes Medan.

“Pelaku pertama berperan aktif menawarkan narkoba kepada pengunjung. Pelaku juga ditangkap di dalam ruangan KTV,” katanya.

Rafli menambahkan, dalam pra rekontruksi yang digelar pihaknya juga turut melibatkan Bea dan Cukai, dan menemukan adanya minuman keras dengan pita cukai palsu. Setidaknya, dari 9 botol minuman keras beragam merek, 7 diantarnya dipastikan menggunakan pita cukai palsu usai dilakukan pemeriksaan menggunakan alat khusus yang dimiliki petugas Bea dan Cukai.

“Kami juga mendapat temuan, yakni adanya miras palsu. Karena memang kami join dengan Bea dan Cukai sehingga hal ini terungkap,” pungkasnya.

