3.150 Peserta Lolos SNBT di USU, Prodi Hukum dan Analis Farmasi Paling Diminati

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU - Sejumlah peserta mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan. USU menerima 3.150 calon mahasiswa baru jalur SNBT Tahun Akademik 2026/2027 dari total 36.924 pendaftar dan kembali masuk dalam 10 besar perguruan tinggi negeri dengan jumlah pendaftar terbanyak di Indonesia.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Universitas Sumatera Utara (USU) menerima sebanyak 3.150 calon mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Tahun Akademik 2026/2027.

Jumlah tersebut berasal dari peserta yang dinyatakan lulus usai mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) pada 21–30 April 2026.

Pengumuman kelulusan telah dirilis pada Senin (25/5/2026) melalui laman resmi SNBT USU.

Dari total calon mahasiswa yang diterima, sebanyak 2.625 orang berasal dari program studi Strata-1 (S1), 289 orang Diploma-4 (D4), dan 236 orang Diploma-3 (D3). Sementara total daya tampung yang disediakan USU melalui jalur SNBT tahun ini mencapai 3.223 kursi.

Tingginya minat masyarakat terhadap USU juga terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 36.924 orang. Angka tersebut membuat USU kembali mempertahankan posisinya dalam jajaran 10 besar perguruan tinggi negeri dengan jumlah pendaftar UTBK terbanyak di Indonesia pada SNBT 2026.

Sejumlah program studi tercatat menjadi favorit peserta. Pada bidang saintek, Program Studi Analis Farmasi dan Makanan menjadi yang paling banyak diminati dengan 2.589 pendaftar, disusul Teknik Informatika sebanyak 2.116 pendaftar, Ilmu Kesehatan Masyarakat 1.662 pendaftar, Teknik Pertambangan 1.555 pendaftar, dan Pendidikan Dokter sebanyak 1.550 pendaftar.

Sementara pada bidang soshum, Ilmu Hukum menjadi program studi dengan peminat terbanyak mencapai 3.123 orang, diikuti Administrasi Perpajakan sebanyak 3.008 pendaftar, Perbankan dan Keuangan 2.327 pendaftar, Manajemen 1.785 pendaftar, serta Administrasi Perkantoran Digital sebanyak 1.717 pendaftar.

Rektor USU, Prof Dr Muryanto Amin, S.Sos, M.Si, menyampaikan ucapan selamat kepada peserta yang berhasil lolos melalui jalur SNBT 2026.

“Kami mengucapkan selamat kepada adik-adik yang lulus di UTBK SNBT 2026. Ini adalah buah dari kerja keras dan ketekunan kalian. Jadikan kesempatan di perguruan tinggi sebagai ruang untuk membangun integritas, menambah ilmu, dan memperkokoh kepemimpinan,” ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Rektor USU Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kealumnian, Prof Dr Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan, S.Si., M.Si., Apt, mengingatkan peserta yang belum berhasil agar tidak kehilangan semangat.

Menurutnya, USU masih membuka dua jalur penerimaan lain, yakni Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMM PTN Barat) dan Seleksi Mahasiswa Mandiri (SMM) USU.

“Masih tersedia peluang besar untuk yang ingin menjadi mahasiswa USU dengan mendaftar pada jalur SMM dan SMM PTN Barat. Semoga pada dua jalur tersebut, mereka dapat berhasil lulus dengan baik,” katanya melalui rilis resmi USU.

Bagi peserta yang telah dinyatakan lulus SNBT, USU mewajibkan registrasi dan pengisian data Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara daring mulai 25 Mei hingga 2 Juni 2026.

Pihak kampus mengingatkan calon mahasiswa agar memperhatikan setiap tahapan dan tenggat waktu yang telah ditetapkan agar kelulusan tidak dibatalkan.

(cr26/tribun-medqn.com)

