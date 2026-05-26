Kejati Sumut Belum Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Pengerjaan Tol Medan-Binjai

KANTOR KEJATISU - Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Rizaldi saat diwawancarai, di kantor Kejatisu, jalan AH Nasution, Medan

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara belum menetapkan tersangka dalam perkara korupsi pengerjaan jalan tol Medan menuju Binjai.

Perkara korupsi ini terjadi pada pengadaan lahan untuk pembangunan jalan tol ruas Medan hingga Binjai seksi I, II dan III sepanjang 25, 441 kilometer.

Pembangunan ruas tol tersebut, dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dengan total nilai anggaran sebesar Rp 1.170.440.000.000.

Kasi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Rizaldi mengatakan, penyidikan masih dilakukan dengan menggali data dan fakta, termasuk pemeriksaan saksi.

"Proses penyidikan dan pemeriksaan saksi masih dilakukan," kata Rizaldi kepada tribun, Selasa (26/5/2026).

Rizaldi menyampaikan, sejauh ini ada sekitar 20 orang yang telah dimintai keterangan. Termasuk pegawai Badan Pertahanan Nasional, masyarakat penerima ganti rugi lahan hingga kepala lingkungan setempat.

Namun, sebut Rizaldi penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara ini.

"Kalau untuk saksi lebih dari 15 orang sudah diperiksa. Untuk tersangka belum ada sampai saat ini," kata Rizaldi.

Sebelumnya, Penyidik Bidang Pidana Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menggeledah kantor Badan Pertanahan Wilayah Sumut dan BPN Kota Medan, Kamis (9/4/2026).

Ketua tim penyidik dari Kejatisu Victor Sitorus menyampaikan, dugaan korupsi pada pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ruas Medan hingga Binjai seksi I, II dan III sepanjang 25, 441 kilometer dengan pagu anggaran Rp 1,1 triliun.

Adapun pembangunan ruas tol tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dengan total nilai anggaran sebesar Rp 1.170.440.000.000.

Selain kantor BPN Sumut, tim Penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan di kantor Pertanahan kota Medan dengan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa dokumen terkait.

Dari hasil penggeledahan ini, tim penyidik telah mengumpulkan sejumlah dokumen serta melakukan analisa dokumen tersebut. Jika diyakini terkait dengan dugaan tindak pidana maka akan dilakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya.

(cr17/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan