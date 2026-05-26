Siswa SD Percut Sei Tuan Diduga Dianiaya Wali Murid di Sekolah, Orangtua Korban Lapor Polisi

DIDUGA ANIAYA PELAJAR - Orangtua korban dugaan penganiayaan menunjukkan surat laporan usai melaporkan kasus yang dialami anaknya, Selasa (26/5/2026). Pelajar SD di kawasan Kecamatan Percut Sei Tuan itu, diduga dianiaya oleh orangtua siswa lainnya di lingkungan sekolah.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dunia pendidikan kembali tercoreng. Seorang ibu rumah tangga beinisial NRN dilaporkan ke pihak kepolisian setelah diduga menampar seorang pelajar hingga mengalami pendarahan di area gusi dan nyaris kehilangan gigi.

Informasi yang didapat, peristiwa itu terjadi pada Minggu (19/4/2026) lalu saat para siswa sedang mengikuti kegiatan tilawah di sekolah. Keributan bermula dari persoalan sepele, yakni permainan pesawat kertas yang dimainkan oleh seorang siswa berinisial AF.

Pesawat kertas tersebut jatuh ke bawah meja milik siswa lainnya berinisial MKS. Saat hendak mengambilnya, AF diduga menginjak kaki MKS yang saat itu dalam kondisi terkilir. Merasa kesakitan, MKS secara refleks mendorong AF agar kakinya terlepas dari injakan.

Bukannya mereda, persoalan justru melebar. AF disebut memarahi MKS sambil menunjuk-nunjuk korban di hadapan siswa lainnya. Namun MKS memilih pergi untuk menghindari keributan lebih lanjut.

Ironisnya, drama baru justru terjadi saat jam pulang sekolah. Di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak, ibu AF tiba-tiba datang menghampiri MKS di lapangan olahraga.

Tanpa mediasi dan tanpa mencari kebenaran lebih dulu, NRN diduga langsung memarahi korban sambil menuduh MKS kerap mengganggu anaknya. Tidak berhenti sampai di situ, ia juga diduga melayangkan tamparan keras ke wajah MKS hingga menyebabkan pendarahan di bagian gusi bawah.

Korban yang masih berstatus pelajar disebut syok dan ketakutan hingga tidak berani sekolah usai insiden tersebut. Keluarga korban pun geram.

Orang tua MKS, Miarni Oktari Yanti langsung menemui pihak sekolah SD IT di Kecamatan Percut Sei Tuan itu dan meminta pertanggungjawaban. Namun keluarga mengaku kecewa karena penyelesaian yang ditawarkan sekolah dinilai hanya bersifat sepihak dan cenderung menutup persoalan.

“Kami diminta terima beres, padahal anak kami mengalami kekerasan,” ujar Miarni, Selasa (26/5/2026).

Merasa tidak mendapatkan keadilan, Miarni mengaku ia beserta keluarga langsung mengambil keputusan untuk membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. Per tanggal 20 April lalu, Miarni resmi melaporkan tindakan dugaan penganiayaan kepada anaknya itu ke Polrestabes Medan dengan nomor laporan STTLP/B/1579/IV/2026/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA.

Dengan adanya laporan ini, Miarni mengaku pihaknya menegaskan jika apa yang telah dialami oleh anaknya itu merupakan tindakan yang sama sekali tak dibenarkan apalagi di lingkungan sekolah. Lebih lanjut, dirinya beserta keluarga berharap aparat pihak kepolisian bertindak tegas agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.

“Kalau persoalan anak diselesaikan dengan tamparan dan emosi, lalu apa gunanya pendidikan dan akal sehat. Saya berharap ini segera ditindaklanjuti," pungkasnya.

(mns/tribun-medan.com)

